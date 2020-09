È uno dei più noti e storici business park a Milano città (si trova in viale Bodio 33/39), realizzato nei primi anni 2000, recentemente rinnovato, certificato Leed Gold e Breeam Good: 80.000 mq di superficie totale, 5 edifici ad uso direzionale e 2 destinati ad attività di servizi. Il complesso, costituito da una piazza commerciale di 58.000 mq di Gla, è in prossimità di Scalo Farini, un’area di importanza strategica per il refurbishment urbanistico di Milano e che sarà oggetto nei prossimi anni di una completa riqualificazione. Il nuovo Smart District che sorgerà all’interno dell’ex scalo ferroviario fungerà da connettore con la consolidata Porta Nuova, aumentando l’appeal e la connettività dell’area circostante.

La proprietà di Bodio Center è passata a Opci Bnp Paribas con l'acquisizione del 100% delle quote della jv gestita da Axa Im Real Asset in nome e per conto dei suoi clienti istituzionali e di PSP Investments, proprietaria del complesso immobiliare.

È la seconda acquisizione del 2020 da parte di Bnp Paribas Reim Italy Sgr, portando il volume totale di investimenti dell’anno sopra i 300 milioni di euro. In aggiunta, Bnp Paribas Reim Italy Sgr ha recentemente sottoscritto un preliminare di acquisto per ulteriori 100 milioni di euro circa, la cui finalizzazione è attesa entro la fine dell’anno.

"Sono fiera che la nostra Sgr, per conto di OPCI BNP Paribas Diversipierre, abbia concluso l’acquisizione di Bodio Center - commenta Dominique Jones, Ceo e direttore generale di Bnp Paribas Reim Italy Sgr- non soltanto per la tipologia di business park, sostenibile, efficiente e versatile, ma anche perché questa operazione rappresenta una delle maggiori transazioni realizzate quest’anno in Italia a dimostrazione della nostra volontà e determinazione a continuare a investire sul real estate di Milano e dell’Italia in generale".