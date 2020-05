Bonduelle: al via un piano di assunzioni, nonostante la crisi

Promozioni e personale in crescita per l’azienda leader delle verdure: le assunzioni spaziano dalla supply chain al marketing, da figure apicali a stagisti

Il leader mondiale delle verdure Bonduelle è riuscita, in un momento complesso come questo, a garantire il proprio ruolo all’interno della filiera agroalimentare fornendo verdure fresche, surgelate e alimenti in scatola e lavorando duramente per mantenere la catena di approvvigionamento alimentare in Italia e nel mondo.

Inoltre, la solidità di Bonduelle, la sua diversificazione geografica, di canali e di prodotti la mettono al riparo anche da una crisi così forte e le permettono di crescere in organico: Bonduelle non ferma le assunzioni, che spaziano dalla supply chain al marketing, da figure apicali a stagisti.

“Si tratta di un segnale di fiducia che vogliamo dare all’Italia, che deve cercare di non abbassare la testa nonostante la crisi” – dichiara Andrea Montagna, amministratore delegato di Bonduelle Italia. Negli anni abbiamo costruito un’azienda solida che ci ha permesso in questi giorni difficili non solo di portare avanti il business, facendo arrivare sugli scaffali tutti i nostri prodotti, ma anzi addirittura di lanciare una nuova referenza: con la prima insalata in busta senza residui di pesticidi abbiamo voluto dare un segnale forte che il nostro programma Bonduelle s’impegna per un’agricoltura sostenibile, presentato a febbraio, non si ferma, e che anzi ci servono nuove persone per farlo vivere al meglio”.

Le posizioni aperte oggi in Bonduelle Italia sono dodici, nei settori marketing, sviluppo, e supply chain, e vanno a ricoprire sia posizioni lasciate scoperte da promozioni interne, sia nuovi ruoli creati ad hoc per la crescita del business che vanno ad aumentare l'organico di Bonduelle Italia.

Ecco, nel dettaglio, i profili ricercati:

- Direttore Supply Chain

- Marketing Manager

- Channel Marketing Manager Food Service

- Quality Product Developer

- Demand Planner

- Demand Planner short term

- Store Account

A queste si aggiungono 5 posizioni di stage (4 nel settore marketing e 1 nel settore digital) che Bonduelle aprirà nelle prossime settimane.