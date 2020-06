Bonduelle: Trabattoni guiderà la strategia commerciale del fresh

Annunciata la nomina del nuovo direttore commerciale retail & food service della divisone aziendale fresh

Bonduelle Italia ha nominato Leonardo Trabattoni nuovo direttore commerciale retail & food service della divisone aziendale fresh, specializzata nelle verdure di quarta gamma e nel prepared food.

Profilo. Trabattoni, classe 1978, entra in Bonduelle Italia nel 2016 come direttore commerciale e marketing di Bonduelle Italia divisione food service long life. Prima di approdare in Bonduelle Italia, Trabattoni ha maturato diverse esperienze internazionali in realtà complesse nel mondo food & beverage, con particolare focus sul mondo del fuori casa. Ha iniziato la sua carriera in Diversey, per poi ricoprire diverse posizioni di crescente responsabilità in ambito commerciale e marketing nel gruppo Unilever.

Obiettivo. Con il suo nuovo incarico, Trabattoni guiderà la strategia commerciale della divisione fresh di Bonduelle Italia, continuando lo sviluppo del brand, attraverso una strategia di creazione di valore per l’intera filiera e il rafforzamento delle relazioni con i clienti.