Boots apre la prima farmacia a Roma valorizzando la prossimità

L’insegna arriva nella capitale, inaugurando una struttura di vendita a Spinaceto. Fra le novità, il servizio infermieristico, attivo tutti i giorni.

Ha aperto il 5 settembre la prima farmacia Boots di Roma, e la prima al di fuori di quelle sviluppate su Milano e provincia. Boots rinnova e ammoderna la preesistente farmacia Nicotra, una storica farmacia del quartiere Spinaceto: in questo modo la catena mantiene il focus sulla vicinanza alle comunità locali e sulla valorizzazione del ruolo di prossimità della struttura di vendita.

La farmacia, di 230 mq, ripropone il modello Boots sviluppato a Milano. L’area espositiva è spaziosa e facile da visitare; l’esposizione è articolata per bisogno cliente, e non per brand, così da favorire la ricerca prodotto da parte dei pazienti.

A livello di assortimento, la farmacia si caratterizza per una gamma completa di prodotti, fra cui numerose referenze e marchi per il benessere e la bellezza, compresi i brand proposti in esclusiva dall’insegna, come No7, Soap&Glory, Botanics.

Fra i servizi, spicca quello infermieristico. Un’infermiera professionista è presente tutti i giorni per assitere i clienti nelle esigenze quotidiane: dagli esami alla rimozione punti di sutura, sino alle iniezioni. L’offerta include anche tutti i servizi già proposti sul resto della rete, a partire dalla consulenza specializzata offerta ai pazienti dai farmacisti e da personale qualificato. La gamma spazia dall’Ecg all’holter pressorio e cardiaco, dal profilo lipidico ed emoglobina glicata in auto-analisi del sangue alla misurazione dell’età polmonare.

Nella logica di approfondire la relazione con il territorio, si sa valutando anche di sviluppare partnership con realtà locali, per definire delle attività mirate per i clienti-pazienti.

Il nuovo store di Spinaceto si configura come il primo di una serie di investimenti con focus su Roma.