Bruno S.p.A., socio siciliano di riferimento di gruppo Euronics, ha attivato un innovativo strumento finanziario per ottimizzare il capitale circolante e, allo stesso tempo, i pagamenti dei fornitori in un periodo particolarmente complesso per l’intera filiera.

Bruno ha infatti siglato un accordo con UniCredit per l’utilizzo di una soluzione di dynamic discounting messa a punto dalla società FinDynamic che permette al Gruppo di utilizzare la propria liquidità per offrire un pagamento anticipato delle fatture a fronte di un interesse calcolato sull’ammontare in fattura che varia in base al numero dei giorni di anticipo rispetto alla data di pagamento concordata.

Nel dettaglio, il fornitore inserisce nella piattaforma le fatture per cui vorrebbe un incasso più breve indicando anche l’interesse che è pronto a riconoscere; il retailer indica l’ammontare della liquidità che è disponibile a destinare a questo strumento e l’interesse che vorrebbe ottenere. Gli algoritmi elaborati da FinDynamic confrontano questi dati e individuano le fatture il cui pagamento può essere anticipato.

"Il rapporto con i fornitori è un valore importante -commenta Claudia Andronico, Ad di Bruno S.p.A.- Per questa ragione, alla luce di un momento così complesso, abbiamo voluto adottare uno strumento che offrisse ai nostri partner commerciali la possibilità di incassare i crediti in anticipo. La liquidità e la gestione del circolante sono da tempo due variabili assolutamente strategiche per ogni impresa -aggiunge Andronico- soprattutto in settori competitivi come l’elettronica di consumo, è importante creare sinergie positive e vantaggi nel sistema che rendano più remunerativa la liquidità, senza vincolarla, andando, nello stesso tempo, incontro alle nuove esigenze post emergenza della filiera".