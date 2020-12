Buon Natale con Citrus

Il Natale si avvicina e per Citrus l’Orto Italiano, l’azienda di Cesena specializzata nella commercializzazione di prodotti ortofrutticoli di qualità e sostenibili, il Calendario dell’Avvento non può che essere formato da tutta la sua linea di prodotti che quest’anno è cresciuta molto.

Dal bergamotto ai limoni, dalle arance alle clementine, dal broccolo ai legumi fino alle erbe aromatiche, parliamo di un vero e proprio “kit salva-feste”. Quest’anno più che mai all’insegna della responsabilità.

“Responsabilità, per Citrus, è la parola-chiave di questo 2020. Il fil-rouge della nostra attività – dice Marianna Palella, CEO e fondatrice di Citrus l’Orto Italiano - In piena emergenza sanitaria, infatti, ci siamo impegnati non solo a garantire la freschezza dei prodotti sugli scaffali della grande distribuzione organizzata ma anche continuato a seguire il nostro percorso di valorizzazione della qualità e di impegno sociale”.

Così, malgrado le incertezze legate al periodo, Citrus si è impegnata a portare avanti uno dei progetti che più hanno a cuore, I Limoni per la Ricerca. Una scelta fortunata che ha del tutto superato le aspettative. “Con il progetto di Fondazione Umberto Veronesi di cui siamo partner esclusivi, finanziamo la ricerca scientifica d’eccellenza e divulghiamo i benefici nutrizionali del limone, fiore all’occhiello della nostra impresa. In due settimane abbiamo finanziato un anno di lavoro di 8 medici e ricercatori, per un totale devoluto di 240mila euro”, precisa Marianna Palella, che aggiunge: “il 2020 per noi si conferma un buon anno sotto molti altri punti di vista. Intanto il fatturato continua a mantenere un trend in crescita, e poi abbiamo ulteriormente ampliato l’offerta di prodotto. Il lavoro di sensibilizzazione svolto sui pdv con il broccolo ha portato a Citrus un incremento sulle vendite del 20% tanto da farlo diventare il secondo articolo più venduto nelle nostre statistiche, dopo il limone. Stessa cosa è successa con il bergamotto: riscoprendolo, abbiamo creato una domanda che prima non c’era. Domanda sostenuta da una corretta comunicazione che ne incrementa la vendita del 10% annuo”.

“Chiudiamo l’anno con l’inserimento delle lenticchie nella linea di legumi a residuo zero che oltretutto è per tradizione un portafortuna – ricorda la CEO di Citrus – Il mantra è pensare positivo. Su questo crediamo fortemente e per questo siamo continueremo a presentare tante novità anche con il nuovo anno”. Febbraio sarà un mese particolarmente ricco di iniziative per Citrus. Intanto ritorna il progetto I Limoni per la Ricerca”, poi - dopo avere sostenuto lo scorso ottobre la campagna di raccolta fondi del FAI - Fondo Ambiente Italiano “Ricordati di salvare l’Italia – l’azienda, insieme a Fondazione Umberto Veronesi e allo stesso Fai è pronta a lanciare il suo zafferano biologico 100% italiano. Sempre con una particolare riguardo alla comunicazione innovativa che sarà protagonista del packaging.