Burger King apre il primo BK Café a Milano, il terzo in Europa

All'interno del ristorante di viale Tibaldi 11, Burger King inaugura il primo BK® Café a Milano città, dopo il debutto di questa nuova formula a Pogliano Milanese. Quello di Tibaldi è il secondo BK Café in Europa.

Il nuovo servizio bar/caffetteria per colazioni e aperitivi è aperto tutti i giorni dalle 7 del mattino fino a chiusura ristorante: farà anche servizio consegna.

L’obiettivo è di inserire nel menù standard (hamburger+snack) che è anche il core business, anche il target colazione/aperitivi, facendo leva soprattutto sull'estensione oraria.

"BK Café nasce dalla volontà di offrire un servizio in più ai nostri clienti e di presentarci con una nuova veste a chi ancora non ci conosce –spiega Andrea Valota, amministratore delegato di Burger King Restaurants Italia–. L’apertura di Milano, in uno dei nostri punti vendita di maggior successo, segna certamente un punto di partenza per un’espansione che ci auguriamo diventi sempre più capillare e dedicata a diverse tipologie di consumatori, in particolar modo alle fasce più giovani, grazie alle offerte estremamente convenienti rispetto a un bar tradizionale".

Al BK Café si possono ordinare specialità classiche della colazione all’italiana come caffè, cappuccino e brioche, e prodotti più tipicamente statunitensi come pancakes, donuts glassati, muffins, torte e piccola pasticceria, a cui si aggiungono aperitivi (con le snack box salate) e quattro varietà di birra alla spina Heineken.

Tra i fornitori: Lavazza per il caffè in chicchi (macinato al momento); Cimbali per la macchina professionale per la preparazione del caffè; Cupiello per latte e pasticceria (torte e brioche).

BK Café prevede offerte promo temporanee e permanenti, come colazione-caffè-brioche a 1 euro, la carta abbonamento caffè, o la possibilità di completare il proprio menù con un caffè a soli 50 centesimi.

Lo stile di questo nuovo angolo caffè riprende, nei colori e nei materiali (il legno, per esempio), il format del ristorante (Burger King).