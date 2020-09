Durante il Pride di Helsinky, Burger King ha celebrato l'amore al di là dei pregiudizi e delle incrostature (muffe) moralistiche, con la campagna finlandese Love conquers all.

"Burger King si è sempre schierata per l'eguaglianza anche nelle relazioni affettive e quindi per il diritto di ciascuno di essere quello che semplicemente è -commenta la brand manager finlandese di BK, Kaisa Kasila-. Sappiamo che McDonald’s appoggia gli stessi valori per cui tifiamo noi. Concorrenti sul mercato, uniti nel sostenere la diversità come normalità".

Il bacio tra le due mascotte (maschili) di Mc Donal's e Burger King è stato ampiamente e diffusamente visibile nella cartellonistica (outdoor) nella pubblicità su mezzi stampa, ma anche nei ristoranti durante il Pride Week di Helsinky che si è tenuto a fine giugno 2020.

"L'idea dietro all'immagine del bacio nasce dal desiderio di celebrare l'amore in tutte le forme: e che cosa si poteva concepire di meglio e di più all-encompassing che ritrarre un bacio tra Burger King and McDonald?"

La parte creativa della campagna è stata curata The creative da TBWA\Helsinki, con Virta Helsinki come media partner.

Omofobia e transfobia sono una delle piaghe più purulente dell'attuale sottocultura subproletaria italiana, ma sovente anche borghese, di moltissimi comuni e quartieri italiani anche densamente popolati. Normalmente questo tipo di sottocultura destrorsa (e di ascendenza fascista) va di pari passo con il bassissimo tasso di scolarizzazione e con l'alto indice di criminalità o sub-criminalità (la sub-criminalità è la versione piteca e mostruosa della criminalità).