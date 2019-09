Buyer cede ad Elanco la business unit Animal Health

L’operazione, da 7.6 miliardi di dollari, si chiuderà per la metà del 2020. Elanco diviene secondo player nel settore della salute animale.

É stato raggiunto nei giorni scorsi l’accordo per la cessione del segmento Animal Health di Bayer alla compagnia Elanco Animal Health. La transazione è valutata in 7.6 miliardi di dollari, di cui 5.3 miliardi di dollari in contanti, soggetti alle consuete rettifiche dei prezzi di acquisto, e 2.3 miliardi di dollari in azioni della stessa Elanco. La chiusura del deal è prevista per la metà del 2020.

“L’operazione – ha dichiarato Werner Baumann, presidente del consiglio di amministrazione di Bayer AG - ci aiuterà a rafforzarci come leader globale nell’ambito delle life sciences”. La vendita della business unit Animal Health segna la più grande operazione realizzata da Bayer, all’interno del programma di riorganizzazione del proprio portfolio iniziato a novembre 2018, e che ha portato, per esempio, alla dismissione di due marchi del settore consumer health come Coppertone e Dr. Scholl’s.

Per parte sua, Elanco, grazie a questa acquisizione diventerà la seconda compagnia nel mondo dell’animal health. Il deal consente inoltre all’azienda di migliorare il proprio portafoglio, che si arrichisce di marchi globali e rafforza le sue capacità in ambito di innovazione e ricerca e sviluppo: “L’unione fra la forte relazione di Elanco con il mondo veterinario e la leadership di Bayer nei segmenti retail and eCommerce porterà ancora più vantaggi e benefici a tutti i nostri clienti – puntualizza Jeffrey N. Simmons, presidente e ceo di Elanco -. Realizzeremo un’azienda centrata completemante sull’animal health, puntando costantemente su una proposta di prodotti innovativi per agricoltori, veterinari e pet owner.”

Bayer Animal Health è realtà di primo piano nel segmento di riferimento, con vendite pari a 1.8 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2018. Complessivamente, Gruppo Bayer ha chiuso l’anno fiscale 2018 con vendite pari a 39.6 miliardi di euro.