Caffè Borbone è il vincitore Brands Award 2020

Caffè Borbone, capsule e cialde di Caffè Borbone, sul gradino più alto del premio e della categoria Alimentari Confezionati

Top Brand di questa ultima edizione del Brands Award, il premio alle migliori marche dei beni di consumo organizzato dalle riviste Gdoweek e Mark Up, realizzato in collaborazione con Iri, è Caffè Borbone, capsule e cialde di Caffè Borbone, sul gradino più alto anche della categoria Alimentari Confezionati. In giuria retailer, manager della gdo e consumatori. Al secondo e al terzo posto si sono classificati rispettivamente Vecchio Amaro del Capo di Distilleria F.lli Caffo e Fage Total 0% di Fage International.

Birra Messina Cristalli di Sale di Heineken Italia si è aggiudicato il Premio Retailer 2020. Per quanto il Premio Consumatore, basato sul giudizio espresso da 2.000 consumatori del Panel Toluna, è andato invece a Parmareggio Parmigiano Reggiano.

Sul sito di Gdoweek si possono consultare il regolamento e il meccanismo di voto del premio.

I vincitori di categoria sono:

Alcolici e birre

1° Brand esistenti Vecchio Amaro del Capo – Distilleria F.lli caffo

1° Brand in lancio Birra Messina Cristalli di Sale – Heineken Italia

Bevande

1° Brand esistenti Coca-Cola – Coca Cola Italia

1° Brand in lancio Santàl Dolce di Natura – Parmalat

Alimentari freschi

1° Brand esistenti Fage Total 0% – Fage International pari merito con

Parmareggio Parmigiano Reggiano – Parmareggio

1° Brand in lancio Activia shake&go - Danone

Alimentari confezionati

1° Brand esistenti Caffè Borbone capsule e cialde – Caffè Borbone

1° Brand in lancio Valfrutta al Vapore Passata vellutata – Conserve Italia

Dolciario

1° Brand esistenti Baiocchi Mulino Bianco – Barilla G. e R. Fratelli

1° Brand in lancio Nutella Biscuits – Ferrero Commerciale Italia

Petfood

1° Brand esistenti Felix umido gatto – Nestlé Purina Commerciale

1° Brand in lancio Gourmet Gold Delizie in Salsa umido gatto – Nestlé Purina Commerciale

Detergenza e cura tessuti

1° Brand esistenti Napisan Igienizzante lavatrice – Reckitt Benckiser

1° Brand in lancio Dash All In 1 Pods – Procter & Gamble

Detergenza e cura casa

1° Brand esistenti Chanteclair Anticalcare Universale – Real Chimica

1° Brand in lancio Vileda Turbo Smart sistema – Fhp di R. Freudenberg

Igiene e bellezza

1° Brand esistenti Pampers Baby Dry Mutandino - Fater

1° Brand in lancio Oral-B Professional Gengive & Smalto Pro-Repair – Procter & Gamble

I vincitori di categoria New Entry sono:

Altri food: èVita Residuo Zero Romagnoli - Romagnoli F.lli

Alcolici: Valdo Floral Rosé spumante - Valdo Spumanti

Bevande: Frasassi acqua – Togni

Cartoleria: Mitama - Incall

Casalinghi: Bama Stand Up – Bama

Cura Casa: Spontex Contatto Alimentare guanti monouso - Mapa Spontex Italia

Conserve Vegetali: Vasi D'Autore D'Amico Limited Edition 2020 - D&D Italia

Cura e Igiene Persona: Silver Care One Carbon - Spazzolificio Piave

Dolciario e Preparati per Dolci: Probios Ciambelline limone & zenzero – Probios

Formaggi e Latticini: Yomo Natura – Granarolo pari merito con RiCcotta Spalmabile – Valcolatte

Gastronomia e Piatti Pronti: Risotto agli Asparagi Bontà di Stagione - Euroverde società agricola

Pasta Fresca: Orecchiette Pugliesi Martimucci - Pastificio Martimucci

Insalate IV Gamma: DimmidiSì Un Sacco Green - La Linea Verde Soc. Agr.

Insaporitori: Le Acciughine – GOoD

Latte e Bevande Vegetali: Hoplà Veg&Bio Bevande - Trevalli Cooperlat

Olio: Costa d'Oro L'Italiano - Costa d'Oro

Aceto: De Nigris - Aceto Dal Campo - Acetificio M. De Nigris

Pasta Secca: Pasta Armando - Metodo Zero Residui di Pesticidi e Glifosato - De Matteis Agroalimentare

Pet Food e Care: Vitakraft Insect Stick - Vitakraft Italia

Riso, Cereali, Legumi e Farine: Spigabuona Farina Bio Mix Unico - Antico Molino Rosso Carne e Salumi: Bufì – Demetra

Puglia

Sughi, Salse e Creme Spalmabili: Pesto di Pistacchio D’Amico – D&D Italia

Gelati: Tonitto Yo-Yo – Tonitto 1939

Surgelati: Cupiello MyBioma – Fresystem