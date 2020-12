Calendario dell’Avvento | 25 best practices di deliverability by Splio

La deliverability continua a rimanere una risorsa fondamentale per i marketer di tutti i settori, soprattutto durante quest’anno particolare. Perciò, come accertarsi che le comunicazioni arrivino sempre e in sicurezza a destinazione?

4 utenti su 10 accedono a un sito e-commerce o direttamente nel punto vendita fisico* dopo avere ricevuto un’e-mail. Appare quindi essenziale assicurarsi che le campagne e-mail arrivino effettivamente a destinazione, ovvero nella casella di posta elettronica dei propri clienti.

La deliverability non è quindi un argomento da prendere alla leggera poiché contribuisce in modo significativo ad aumentare i tassi di conversione delle campagne marketing, perciò ad incoraggiare le vendite sia online che offline.

Splio, da sempre attento alla tematica, offre un Calendario dell’Avvento interattivo proprio sulla deliverability. Reputazione, qualità, conformità al GDPR e tanto altro; con questa esperienza interattiva potrai scoprire le 25 migliori pratiche da osservare per assicurarti che le tue campagne arrivino sempre a destinazione.