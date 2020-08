Call internazionale per nutrizione e salute: 550 mila euro alle startup

Si chiude il 27 settembre la call Agrofood nei settori nutrizione e salute, e soluzioni packaging innovative

Una call internazionale per nutrizione e salute del valore di 500 mila euro è stata lanciata in questi giorni da Agrofood BIC Srl (Business Innovation Center). Mira a supportare 5 squadre, spin off o start up, nel settore nutrizione e salute, e nuovi packaging sostenibili.

Call internazionale per nutrizione e salute: obiettivi

L'obiettivo della call Agrofood è dar una chance a idee imprenditoriali innovative e ad alto potenziale, messe in campo da studenti e giovani ricercatori con nuove idee e pochi strumenti per portarle avanti. Un aiuto concreto per trasformare in impresa 5 buone idee attraverso l'attivazione di una serie di contatti e opportunità indispensabili. Concretamente, significa poter contare su un aiuto competente per risolvere le difficoltà organizzative, operative e strategiche; promuovere l'incontro con le imprese, il mondo del lavoro e gli investitori, in sostanza, affiancare l'incubazione o accelerazione con la messa a disposizione di una serie di competenze specifiche, finalizzate a fare impresa nei settori indicati dalla call.

Competenze e laboratori a disposizione

Gli startupper delle 5 idee selezionate potranno contare su impianti pilota a loro disposizione, assistenza nella ricerca e sviluppo, sostegno per lo sviluppo del business, per il marketing e la contabilità, affiancamento con professionisti e consulenti, l'accesso a una rete di contatti tra credito e imprese, e poi su strutture IT, uffici e spazi a loro dedicati per portare avanti il lavoro.

Nutrizione e salute, soluzioni packaging

Sono due le aree selezionate per il finanziamento delle 5 nuove idee.

1 - Nutrizione e salute - Si vuole dare una risposta all'esigenza manifestata da parte dei consumatori riguardo a cibi che allo stesso tempo siano nutrienti e gustosi, e quindi rispondano a specifiche esigenze legate alla salute. Per esempio, cibo biologico e funzionale, integratori alimentari, nutraceutici, alternative allo zucchero.

2 - Soluzioni di packaging innovative - In particolare il riferimento è allo smart packaging capace di comunicare con la catena logistica e i consumatori, allungando la shelf life, migliorando la qualità di conservazione del prodotto soprattutto sui lunghi tragitti. E poi soluzioni sostenibili che migliorano riciclabilità, riuso, biodegradabilità. Insomma, i temi più in auge presso l'industria, le marche private del retailer e i consumatori stessi.

Raccolta delle candidature entro il 27 settembre

La raccolta delle candidature della call internazionale per nutrizione e salute Agrofood BIC avviene online, sul sito www.agrofoodbic.it, tramite candidature accettate entro il 27 settembre.

Verrà fatta una prima selezione da parte di una commissione composta dalle aziende fondatrici di Agrofood BIC, ovvero Granarolo, Camst, Conserve Italia, Eurovo, Ima e Gellify, cui seguirà un approfondimento diretto.

Entro dicembre 2020 verrà pubblicata la lista dei progetti selezionati, quelli che usufruiranno degli investimenti e delle opportunità messe a disposizione dalla Call internazionale per nutrizione e salute.

Il commento di Gianpiero Calzolari, presidente di Agrofood BIC: “Nonostante il periodo difficile che come aziende stiamo vivendo, abbiamo scelto di non rinunciare a lanciare la call di Agrofood BIC. È un segnale forte, diretto a comunicare ai giovani che crediamo importante promuovere un vero progresso fondato sui valori della cooperazione, del merito e della sostenibilità che si ispira anche al recente Green Deal europeo”. Prosegue Michele Giordani, managing partner e fondatore di Gellify spiegando la motivazione del focus si due temi della nutrizione e salute e packaging: sono aspetti in rapida evoluzione per i quali la strategia dell'idea innovativa da sviluppare tramite startup ha dimostrato di essere efficace per innovare rapidamente e in maniera produttiva. Soprattutto, come avviene per Agrofood BIC, se a promuovere l'iniziativa sono le stesse aziende dei settori economici coinvolti. "Non vediamo l'ora di confrontarci con i team italiani e stranieri che si candideranno e dare impulso incrementale a queste iniziative".

"Per poter rispondere con sempre maggiore accuratezza alle esigenze dei consumatori in tema di corretta nutrizione -commenta Francesco Malaguti, presidente di Camst- riteniamo fondamentale poter investire nell'innovazione in questo settore che si sta evolvendo molto rapidamente e che deve trovare a nostro avviso, nel confronto tra le aziende parte di Agrofood e le giovani realtà in crescita, le risorse giuste con cui affrontare i cambiamenti del mercato".

"Da anni Conserve Italia investe sull’innovazione lungo la filiera agroalimentare per offrire al consumatore prodotti sempre più buoni, attenti alla salute e alle nuove esigenze del mercato -dice Pier Paolo Rosetti, direttore generale del consorzio alimentare dei marchi Valfrutta, Yoga, Cirio e Derby Blue-. È una grande sfida che ci vede in prima linea, unita all’impegno per ridurre l’impatto ambientale delle produzioni, a partire proprio dall’introduzione di packaging eco-sostenibili. Idee e contributi per progetti di sviluppo in questa direzione ci possono essere davvero utili, confidiamo di riceverli dalla Call for Ideas di Agrofood BIC”.

E lo slancio verso l'innovazione portata avanti dai giovani e sostenuta dalle aziende è tra i pilastri del lavoro di Eurovo e quindi della Call internazionale per nutrizione e salute: "Eurovo può vantare un’esperienza di oltre 60 anni -commenta Siro Lionello, presidente di Gruppo Eurovo- perché in tutto questo tempo non ha mai smesso di guardare avanti, di fare innovazione in tutti gli ambiti, dagli allevamenti alla filiera, dalla nascita di nuovi prodotti alla qualità degli ingredienti, affidandosi anche all’intraprendenza e allo spirito positivo delle nuove generazioni".