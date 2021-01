Cantina Tollo: Andrea Di Fabio neo direttore generale

L'azienda chiude il bilancio con risultati positivi e nomina Andrea Di Fabio per il ruolo di direttore generale del gruppo

Il gruppo vitivinicolo abruzzese, che per l’esercizio 2020 ha redistribuito oltre 20 milioni di euro tra valore del conferimento dei soci, ha scelto Andrea Di Fabio per il ruolo di direttore generale. Una scelta dettata dalla crescita di Cantina Tollo, che si configura oramai come gruppo di aziende. Andrea Di Fabio, che era stato direttore amministrativo del gruppo abruzzese, mantiene anche la posizione di direttore commerciale e marketing.

"La gestione di Cantina Tollo -spiega Andrea Di Fabio- sarà indirizzata al perseguimento di alcuni obiettivi che ritengo fondamentali nella conduzione aziendale e che dovranno permeare tutta l'organizzazione: dinamicità, determinazione e proattività saranno parole imprescindibili per ciascuna attività che andremo a porre in essere, ad ogni livello ed in ogni contesto".