Caprini (Retex) Esperienza fluida tra online e fisico, i retailer italiani sono pronti?

L'omnicanalità è un tema sempre più al centro della trasformazione digitale, con Fausto Caprini diamo uno sguardo alla Cina per avere qualche suggestione su un mercato già avanzato da questo punto di vista

In questa nuova puntata di #Markuptech parliamo con Fausto Caprini, ceo di Retex, di come questo anno abbia segnato un punto di non ritorno per il commercio online, con l'accelerazione di molti processi digitali, tra cui l'omnicanalità, molto chiacchierata nei convegni e nella carta ma poco messa in pratica, con notevoli differenti tra gdo, mondo del fashion/luxury e ristorazione l'approccio e i risultati sono diversi, bisogna così ripensare a come interagire con i consumatori. Come dice Fausto "saranno exciting times", e noi siamo qui per raccontarli.