Caprotti-Gasbarrino. I primi passi nell’eCommerce per Esselunga e Unes #markuptalk

Come è stato lanciato il canale online nelle due insegne. Nel #markuptalk Cristina Lazzati lo ha chiesto ai diretti protagonisti

Progetti diametralmente opposti per Esselunga e Unes nell'approcciare il canale di eCommerce. Poiché tutto non sarà più come prima, nella nuova normalità post Covid, e l'online è qui per rimanere, in questo nuovo episodio dei #markuptalk Cristina Lazzati ha chiesto a Giuseppe Caprotti e Mario Gasbarrino di raccontare come hanno lanciato, nelle aziende di cui facevano parte, il canale online. Ne sono usciti interessanti spunti, una visione di insieme e qualche retroscena direttamente dalle parole di due protagonisti della gdo italiana.

