Carillo Home rinnova il volto dell’e-shop

Il rinnovo della piattaforma online, mira a favorire una migliore user experience e concorre al piano di sviluppo dell’azienda in Italia e all’estero

Veste grafica completamente rinnovata, che consente una navigazione più semplice e smart, sia da desktop sia da dispositivi mobile: Angelo Carillo rinnova totalmente il suo e-shop Carillo Home, con il debutto di un nuovo logo e di una nuova piattaforma per la gestione degli ordini.

Il progetto è parte del piano di sviluppo dell’azienda in Italia e all’estero, con i marchi Reevér, Riviera e Linea Oro. I prodotti di ogni brand sono disponibili online per la vendita in Italia e, nei prossimi mesi, anche in Gran Bretagna, Francia, Spagna e Germania.

Lo scopo è quello di migliorare la customer satisfaction, sviluppare programmi loyalty e trasferire all’utente tutte le informazioni necessarie per poter comporre il mood più adatto alla propria casa.

Nuovi strumenti sono ora disponibili per facilitare la navigazione sul sito e per migliorare l’esperienza di acquisto. A cominciare dai nuovi tools, tra i quali una barra di ricerca “intelligente”, in grado di suggerire all’utente i prodotti in linea con le ultime ricerche effettuate. Il menu di navigazione è stato riprogettato per guidare l’utente nella scelta del marchio e del prodotto più affine alle proprie esigenze e per facilitare la scelta dei prodotti coordinabili.

Programmi loyalty saranno riservati ai clienti che effettueranno la registrazione sul sito, così come premi in base al numero ed al valore degli acquisti. Numerose le offerte agli utenti registrati, ma anche la possibilità di acquistare come guest, senza l’obbligo di registrazione. Al raggiungimento di un valore minimo, inoltre, sarà prevista nei prossimi mesi la possibilità di rateizzare i pagamenti, un ulteriore vantaggio che ha l’obiettivo di agevolare l’acquisto da parte del cliente.

Novità dell’interfaccia Carillo Home è anche la sezione Hotellerie, che comprende una selezione di prodotti pensati e realizzati ad hoc per il mercato del contract.

Spedizione express in 48 ore ed un servizio di customer care sempre attivo con una chat istantanea attraverso cui richiedere informazioni sui prodotti e lo stato dell’ordine. Questi ulteriori servizi, insieme all’avviso immediato di nuova disponibilità di un prodotto esaurito, completano l’offerta e puntano a creare un immediato collegamento con i clienti già acquisiti e i numerosi altri potenziali.