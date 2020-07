Carrefour, buoni risultati nel primo semestre 2020 grazie a maggio-giugno

Dopo un mese di aprile in forte rallentamento (+0,3%) a causa delle misure di confinamento domiciliare adottate anche in Francia, Carrefour ha registrato in maggio-giugno un bel rimbalzo nelle vendite (+9,4% a parità).

In Francia gli ipermercati, penalizzati in aprile, vedono risorgere le performance a partire dal mese di maggio. Ancor meglio vanno i supermercati e il canale prossimità. L'incremento dell'eCommerce nel 2° trimestre è del 100%.

Forte progressione del Roc (risultato operativo corrente) e del cash flow disponibile: +29% a cambi costanti, 718 milioni di euro, il primo, +95 milioni il secondo.

Le performance finanziarie riflettono anche l'impostazione e la realizzazione del piano strategico (Piano di trasformazione) implementato con orizzonte 2022.

Risparmi previsti a 3 miliardi di euro nel 2020.

"La nostra performance complessiva per il primo semestre è solida -commenta Alexandre Bompard, Pdg di Gruppo Carrefour- e testimonia la resilienza del nostro modello e l'impegno eccezionale della nostra équipe che ha superato condizioni di lavoro difficili per garantire una continuità di servizio ai clienti. La crisi conferma la pertinenza della nostra strategia multiformato e omnicanale nonché la forza dei nostri atout commerciali, derivanti da un triennio all'insegna della trasformazione. I cambiamenti nel management effettuati in Francia, Italia, Polonia, vanno in questa direzione: eccellenza operativa al servizio dei clienti".

Come si evince dalla tabella seguente, nel secondo trimestre (T2) crescono bene tutti i principali canali, ma soprattutto la prossimità (+12,2%) che addirittura cresceva del 19% in aprile, notoriamente il mese peggiore del 2020. A livello di gruppo, la differenza di performance tra aprile e il bimestre successivo balza agli occhi: +0,3% vs +9,4%; ma è ancora più accentuata negli ipermercati che a maggio-giugno si risollevano (+8%) da un calo piuttosto consistente (-4,6%).