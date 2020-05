Cbre, su mandato della proprietà dell'Hotel Baia delle Zagare (siamo nel Gargano) ha scelto la società che gestirà il resort che ospiterà 119 camere e servizi di lusso tra cui 3 ristoranti, 5 bar, un centro conferenze, campo da tennis e da calcio

Cbre Hotels Italy ha assistito la proprietà del Baia delle Zagare nell’attività di selezionatore (operator selection) per l'Hotel Baia delle Zagare, villaggio turistico esclusivo (di seguito "Resort") in Puglia, sul Gargano, provincia di Foggia.

Amapa, società italiana specializzata nel settore turistico ricettivo, ha firmato un accordo di locazione per gestire il Resort, che farà parte di MGallery Hotel Collection (Gruppo Accor).

L’Hotel Baia delle Zagare è uno tra i resort in Puglia affacciati direttamente su una scogliera, con spettacolare visione panoramica della costa del Gargano e dei suoi faraglioni. Il Resort è costituito da più edifici su una superficie di 10,5 ettari: fra le dotazioni, piscina all’aperto, terrazze che si aprono sull'Adriatico e due spiagge private in fondo alla scogliera, raggiungibili con ascensori panoramici, servite da bar e ristorante.

In seguito ai lavori di ristrutturazione, il Resort ospiterà 119 camere e servizi di lusso tra cui 3 ristoranti, 5 bar, centro conferenze, palestra, salone per la cura e il taglio dei capelli, una boutique, campo da tennis e da calcio e due parcheggi.

Segnale positivo per il settore alberghiero

"La chiusura di questa operazione è un segnale molto positivo per il settore alberghiero, che ha subito un duro colpo a causa dell’emergenza Covid-19 -commenta Francesco Calia, Head of Cbre Hotels Italy-. Accor e Amapa si sono impegnati per far sì che l’estate 2021 veda l’inaugurazione del Resort".

"La domanda turistica in Puglia ha registrato un trend di crescita dal 2008, raggiungendo oltre 9,2 milioni di presenze e 2,9 milioni di arrivi -aggiunge Domenico Basanisi, director di Cbre Hotels Italy-. Il Resort gode di una location esclusiva, in una delle 10 spiagge più belle del mondo (secondo National Geographic) e si avvantaggerà dall'esperienza di Amapa e della brand awareness di MGallery. L’ormai prossima riapertura dell’aeroporto di Foggia faciliterà l’accessibilità dell’area, incrementando il turismo nel nord della Puglia e nella costa del Gargano".