La gestione del centro commerciale Tiziano passa a Cbre. Fra gli obiettivi del nuovo mandato anche l'incremento dell'attrattività di questo storica galleria nel trevigiano

Cbre si è aggiudicata la gara per il mandato di gestione del centro commerciale Tiziano, a San Biagio di Callalta (Tv), uno dei 21 shopping center di Treviso e provincia.

Inaugurato nel marzo 1992, ampliato e ristrutturato nel 2016, il centro sviluppa una superficie di 20.000 mq (16.000 mq secondo la nostra directory mark Up/Sincron Inova) e si affaccia su un parco commerciale (retail park) di 14.000 mq.

L'offerta, costituita da 46 negozi, comprende Conad, Aw Lab, Sephora, OVS. Nella ristorazione, molto essenziale, spicca, per notorietà nazionale, Old Wild West. Attualmente la ristorazione chiude alle 18 (il ristorante sushi alle 19) per proseguire il servizio in modalità delivery, come da ultime disposizioni governative.

"Per Cbre si tratta di un progetto particolarmente interessante e stimolante -dichiara Franco Rinaldi, responsabile del property management & business development di Cbre Italy-. Il nostro team è entusiasta di sviluppare una strategia dedicata a Tiziano, con l’obiettivo di realizzare una gestione efficiente, di aumentare l’attrattività puntando sul Dna del progetto, ovvero il legame con il suo territorio".