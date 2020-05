Ceetrus Italy, accordo con Quid Onlus per le mascherine

Due le tipologie: mascherine ad uso medico, lavabili, per i dipendenti di Ceetrus e mascherine estetiche realizzate per i clienti dei centri commerciali aderenti

Ceetrus Italy ha stretto un accordo con la cooperativa sociale Quid Onlus per la produzione di oltre 20.000 mascherine da distribuire gratuitamente ai clienti dei centri commerciali aderenti. Ceetrus ha acquisterà, sempre da Quid Onlus, mascherine facciali ad uso medico, in cotone, lavabili e trattate con antimicrobico e anti-goccia, approvate dall’Istituto Superiore di Sanità, da distribuire gratuitamente a tutti i dipendenti dell’azienda.

Ceetrus aveva già iniziato una collaborazione con Progetto Quid, marchio della moda etica made in Italy della cooperativa, lo scorso dicembre, grazie all’apertura del negozio QuidStore nel centro commerciale Porte dell’Adige a Bussolengo nel veronese, il primo all’interno di un centro commerciale.

I centri commerciali aderenti alla nuova iniziativa sono: Belpò, Casamassima, Cesano Boscone, Fanocenter, Merate, Mesagne, Modugno, Monza, Mugnano, Neapolis, Nerviano, Pompei, Porte dell’Adige, Porte dello Jonio, Porte di Mestre, Rescaldina, Rivoli, Venaria, Vimodrone.

Quid, sede a Verona, 150 dipendenti, è specializzata nella produzione e vendita di abbigliamento e accessori utilizzando i tessuti in stock delle aziende del territorio. In seguito all’emergenza Covid-19, ha riconvertito la produzione per realizzare mascherine in tessuto, implementando il coordinamento di una decina di altre cooperative e realtà produttive.