Ceetrus Italy ha inaugurato i suoi nuovi uffici nel cuore di Milano: un breve viaggio nella filosofia sottesa alla progettazione degli interni e che rispecchia la visione dell'azienda

La nuova sede milanese di Ceetrus Italy, la società immobiliare che si posiziona come Global Urban Player per sviluppare "luoghi di vita sostenibili e smart per i cittadini di domani", riflette la nuova concezione degli spazi di lavoro basata sul benessere delle persone e sul miglioramento della vita quotidiana e quindi del lavoro.

Con la collaborazione del partner eFM engaging places, nasce un nuovo spazio che ricrea l’identità aziendale secondo la visione Ceetrus, a partire dalla grafica che riprende la palette colori e il payoff contenuto nel logo istituzionale ("with citizens, for citizens").

Questo concetto di spazio -che vuole fra l'altro stimolare l'intercomunicabilità visiva tra interni e mondo esterno- viene riaffermato dall'uso della trasparenza, dall’ingresso a piano terra, dall'ampiezza delle vetrine su strada per richiamare l’attenzione dei passanti. Per incuriosire i quali sono state concepite anche le grandi grafiche lungo tutto il perimetro della facciata.

L’ingresso consiste in una porta vetrata a bussola che accoglie i visitatori e crea un ambiente visivo, interno-esterno, senza soluzione di continuità.

Al piano terra è stato progettato uno spazio di co-working aziendale, a disposizione di colleghi, fornitori, clienti e partner esterni, in modo da favorire l'interscambio relazionale e trasmettere il senso di condivisione che sta alla base dei valori aziendali.

C-Space è un progetto finalizzato ad esaltare:

le emozioni familiari , attraverso la selezione dei materiali, degli arredi e dei colori. Predomina il legno per il suo senso di calore; gli arredi colorati e confortevoli richiamano contesti e sensazioni familiari;

gli ambienti responsivi che attraverso l’Activity Based Working educano e forniscono ai dipendenti gli spazi più consoni alle attività che si dovranno svolgere nei vari momenti della giornata. Il dinamismo è scandito dal vissuto dei diversi ambienti: spazi di collaborazione, focus, individuali e collettivi;

flessibilità e modularità degli ambienti , grazie ad arredi multifunzione, come tavoli e lavagne su ruote, riconfigurabili in base alle esigenze del momento: da uffici a sale riunioni, a spazio per convention ed eventi.

Fil rouge dell’intera progettazione è l’ecosostenibilità: dalla scelta del pavimento composto in sughero e rivestito da un film sottile in pvc riciclato, agli arredi selezionati da aziende attente a questo tema. In alcuni casi sono stati riutilizzati e riadattati quelli della sede precedente per evitare gli sprechi e valorizzare il ciclo di vita dei prodotti.

Ceetrus Italy ha stretto una collaborazione con Arcos-Società cooperativa sociale, per coinvolgere risorse appartenenti a categorie protette con l’obiettivo di integrarle nel tessuto lavorativo e sensibilizzare in merito ai problemi che le persone disabili devono affrontare quotidianamente in modo da combattere qualsiasi forma di discriminazione ed emarginazione.

Anche la selezione delle aziende partner per la parte alimentare riprende il concetto di biologico proponendo ai dipendenti un’alternativa più salutare: il coloro verde favorisce una migliore qualità dell’aria e influenza positivamente l’umore dei collaboratori aumentandone la produttività.

Un'applicazione accompagna i collaboratori alla scoperta dei nuovi uffici raccontando gli spazi, definendo le regole di utilizzo, disegnando una mappatura completa dei servizi disponibili all’interno dell’area e nelle immediate vicinanze, offrendo anche una bacheca digitale che permette divertenti comunicazioni.