La prima fase di Ceetrus 4 Innovation - C4I, la piattaforma per la selezione di nuove iniziative d'impresa (start up) di Ceetrus Italy, in collaborazione con PoliHub, si è conclusa con l'annuncio dei tre vincitori su 10 finalisti: LIFEdata, Sooneat e Hexagro. Menzione speciale per Manufacty, nata con l’obiettivo di tramandare le tradizioni artigianali, valorizzarne la cultura e sostenere le antiche botteghe.

La giuria è composta da Marco Balducci (Ceo Ceetrus), Simona Portigliotti, (Responsabile Marketing Ceetrus), Raffaella Colacicco (Responsabile Property Ceetrus), Ettore Papponetti (Responsabile Leasing Ceetrus), Stanislas Rohmer (Responsabile Asset Management Ceetrus), Roberto Marini (Responsabile tecnico Ceetrus), Anand Remtolla (Site Leader Ceetrus), Claudia Pingue (General Manager PoliHub), Stefano Mizio (Head of Startup Acceleration Program & International Project, PoliHub), Fulvio Matteoni, Ad di Decathlon Italia e Giuliano Sala, direttore regionale Nord-Ovest Leroy Merlin Italia.

"Anche in un momento delicato come quello che stiamo vivendo abbiamo deciso di investire risorse ed energie in questo progetto -commenta Marco Balducci, General Manager di Ceetrus Italy– e i risultati hanno premiato i nostri sforzi: siamo felici di poter valorizzare il talento dei giovani che hanno deciso di accogliere questa sfida e hanno proposto progetti davvero utili e innovativi. Guardiamo al futuro con ottimismo nella convinzione che iniziative di questo tipo debbano aumentare per dare sempre maggiori opportunità ad una generazione ricca di potenzialità. Questi progetti contribuiranno a trasformare i nostri asset attuali e a creare i luoghi di vita del futuro, alimentando un humus favorevole allo sviluppo imprenditoriale del nostro Paese".

"Siamo orgogliosi di poter lavorare con Ceetrus che ha scelto di investire sulle startup innovative per progettare i centri commerciali del futuro -aggiunge Claudia Pingue, General Manager di PoliHub-. PoliHub lavorerà accanto a Ceetrus per implementare concretamente le soluzioni innovative proposte dai vincitori. Le startup hanno un ruolo fondamentale per il rilancio dell’economia. Mai come oggi per le aziende, soprattutto nei settori più colpiti dalla pandemia, è necessario ripensare nuovi prodotti e servizi che rispondano alle mutate esigenze delle persone, della società e dell’ambiente ".

Breve profilo dei vincitori

LIFEdata è Un SaaS (Software as a service) per business operation management che trasforma il modo in cui persone e sistemi producono risultati per il proprio business con la semplicità di voce e instant messaging, come WhatsApp.