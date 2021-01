Il servizio è attivo, per ora, a Vimodrone e in Sardegna (4 centri). In meno di un mese in Sardegna sono stati fatti 2.500 tamponi e oltre 3.000 nella sola Vimodrone

D’ora in poi anche nei centri commerciali si potranno fare test rapidi per scoprire se si è positivi al Covid19. In linea con la sua missione aziendale, cioè essere al servizio dei cittadini nel territorio di gravitazione dei centri commerciali, Ceetrus Italy ha lanciato un nuovo servizio -in accordo con le istituzioni locali, come i Comuni che, in alcuni casi, hanno patrocinato l’iniziativa- per fare il tampone antigenico rapido in modalità drive-in nei parcheggi dei centri commerciali, in collaborazione con Meti Group in Sardegna; in alcune regioni italiane è stato siglato un accordo con Prevention Suite by Medispa e con ParkinGo.

Il servizio è già attivo in Lombardia, al centro commerciale di Vimodrone, 7 giorni su 7, dalle 7 alle 19, in un’area delimitata e ben segnalata nel parcheggio del centro, cui bisognerà accedere in auto, in totale sicurezza. I risultati del tampone verranno rilasciati dopo solo 15 minuti.

Se il tampone dovesse risultare positivo è possibile effettuare in loco quello molecolare. Il tampone è prenotabile online con bancomat, carta di credito o PayPal. Per i residenti di Vimodrone il tampone verrà offerto a un prezzo scontato.

Il test sarà disponibile anche nel centro commerciale di Mazzano (Brescia) con le stesse modalità di Vimodrone.

A Milano il tampone antigenico si può fare anche nella Smart Clinic Gruppo San Donato al centro commerciale Porte di Milano (Cesano Boscone) dove è possibile prenotare tramite call center (0283468966) oppure on-line.

In Sardegna il servizio è attivo in 4 centri commerciali presso stand appositamente allestiti all’esterno dei I Fenicotteri a Cagliari Santa Gilla, Cagliari Marconi e Olbia Mare, Porte di Sassari, dove è possibile eseguire tampone e test sierologico.

Nuove aperture sono previste nei centri commerciali di Ceetrus in Abruzzo, Campania, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia, e nei restanti centri commerciali della Lombardia.

L’iniziativa ha registrato un’ottima accoglienza: in meno di un mese in Sardegna sono stati effettuati 2.500 tamponi e nella sola Vimodrone oltre 3.000.

L’iniziativa di Ceetrus Italy ha il sostegno di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza che, in particolare con l’Associazione territoriale Confcommercio di Sesto San Giovanni, promuove presso le imprese il servizio dei test nel parcheggio del Centro Commerciale di Vimodrone.