Cef vende a Kryalos gli immobili di 8 suoi centri logistici

Il deal consentirà alla Cooperativa Esercenti Farmacia di supportare il proprio piano di sviluppo, compreso l’acquisto diretto di farmacie

É stata formalizzata a fine dicembre la vendita a Kryalos SGR degli immobili relativi a 8 centri logistici di Cef (Cooperativa Esercenti Farmacia SCRL). L’operazione permetterà di sostenere il piano di crescita di Cef, incluso il processo di acquisto diretto di farmacie iniziato nel corso del 2019, e che proseguirà anche nel prossimo periodo.

Kryalos SGR S.p.A. è uno dei player più attivi del mercato immobiliare italiano, con asset under management per 6,2 miliardi di euro. Nell’ambito dell’operazione in oggetto, Kryalos SGR è stata assistita da Mileway, la più grande piattaforma europea dedicata alla logistica dell’ultimo miglio, lanciata da Blackstone a settembre 2019.

Cooperativa Esercenti Farmacia SCRL, con sede a Brescia, è la prima Cooperativa d’Italia per storicità, fatturato e numero di soci del settore del farmaco italiano. Nata nel 1934, oggi è la prima Cooperativa per quote di mercato e il secondo player della distribuzione farmaceutica in Italia. Ha un fatturato superiore a 1,4 miliardi di euro, quasi 2.000 soci e più di 6.000 farmacie servite ogni giorno; conta 1.000 dipendenti e ha 12 poli logistici presenti su tutta la penisola. Ha in portafoglio due network che sommano complessivamente più di 1.400 farmacie associate: FarmaciaINsieme, con 1.188 farmacie; e +bene, con circa 300 unità.

Oltre alla centrale a Brescia, Cef conta filiali a: Bolzano Vicentino (Vicenza), Cremona, Erba (Como), Lallio (Bergamo), Lecce, Lucera (Foggia), Modugno (Bari), Nola (Napoli), Pisa, Roma e Scorzè (Venezia).

Nel corso degli anni Cef ha assorbito diversi player del mondo farmaceutico come: Socrefarma, Farpro, Al-Pharma, Cofapi, Vem, Farpas, Sinfarma, Nef, CTF, Farmacampania e Coofarma Salento. Ciò le ha permesso di portare al suo interno le migliori esperienze maturate in altre aziende, mantenendo uno stretto contatto sul territorio.