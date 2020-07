Per Savills, costante è stato il recupero in termini di flussi di visitatori nelle settimane successive al lockdown: +10% nella seconda settimana di riapertura, +5% nella terza.

I fatturati sono certamente influenzati dalle restrizioni imposte: i despecializzati (-12%) o alcune tipologie di beni per la persona (-19%) non hanno mai sospeso l'attività, mentre gli incassi delle ristorazioni sono crollati del 50% perché, sebbene abbiano potuto riaprire quasi subito, hanno dovuto implementare misure precauzionali impattanti sui volumi generabili; a questo si aggiunga la mancanza di indotto generato dalle attività del tempo libero (leisure), che continuano a rimanere chiuse.

Savills ha condotto un’indagine web rivolta a tenant e clienti dei centri commerciali gestiti durante il lockdown (ora in fase di aggiornamento a distanza di 2 mesi dalla riapertura).

"Le aspettative in termini di recupero da parte degli operatori commerciali prevedono una ripresa con tempi medio lunghi -commenta Maddalena Panu, Head of Research di Savills - e circa il 40% dei tenant si aspettano, alla riapertura dei mall, performance in termini di fatturato inferiori di oltre il 20% rispetto al periodo pre-covid".

Un terzo dei tenant ritiene che si tornerà alla normalità per fine anno, mentre il 28% prevede il permanere di una situazione anomala per circa un anno.

"Siamo però convinti -aggiunge Panu- che sia prematuro fare una valutazione definitiva sul comparto, in quanto l’impatto economico della pandemia, in particolare sui consumi, è ancora incerto e destinato a ulteriori evoluzioni nel corso dei prossimi mesi".