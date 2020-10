Il restyling totale della struttura si è basato sulla valorizzazione conservativa di molti elementi originali dell’edificio

Lo storico quartiere del Lingotto a Torino rinnova una sua parte distintiva con la riqualificazione del Padiglione V, un luogo quasi simbolico per Torino: il centro commerciale Lingotto riapre rinnovato e ampliato di 8.000 mq con nuovi spazi per shopping, relax e divertimento. Principali attori del progetto che ha esteso la galleria commerciale a una Gla complessiva di oltre 30.000 mq, (+35%, 25 negozi, 200 nuovi posti di lavoro) sono 8Gallery Immobiliare, Pradera con un investimento di oltre 20 milioni di euro e, sotto il profilo architettonico, L22 Retail (Gruppo Lombardini22).

L22 Retail ha previsto un restyling totale della struttura attraverso la valorizzazione conservativa di molti elementi originali dell’edificio. Impianti e travi a vista, illuminazione, trattamento delle pavimentazioni: tutto contribuisce alla mise en relief dello spirito industriale del luogo.

Nel nuovo Lingotto è stato ricreato un pezzo di città con spazi commerciali ridistribuiti per creare un percorso unitario. Partendo dal rinnovato ingresso nord, collega tutti i cortili della galleria commerciale al primo piano, per poi scendere al piano terra negli spazi del Padiglione V, la parte sud dell’edificio Lingotto in precedenza adibita a fiera, oggi diventata una nuova piazza coperta, ricca di negozi e spazi per momenti di incontro e condivisione.

L’annessione del Padiglione V è stata possibile grazie a un collegamento di 40 metri realizzato sezionando 28 travi in acciaio lunghe 35 metri. L’intervento più scenografico della ristrutturazione degli spazi è il foro di 550 mq di collegamento tra piano terra e primo piano per un’altezza totale di 12 metri. Ora l’offerta aggiuntiva è declinata su due livelli, facilmente accessibile grazie ai due nuovi ingressi dedicati al piano strada e agli ascensori panoramici. Il progetto di restyling si è concretizzato poi con il potenziamento del sistema di accessi al centro commerciale reso più riconoscibile.

L’intero progetto è concertato per una "razionalizzazione della logica commerciale dell’immobile, con gli obiettivi di riscaldare e potenziare tutte le aree del centro e di ottimizzare la passeggiata al suo interno, utilizzando la totalità degli spazi -commenta Adolfo Suarez, director L22 Retail-. La chiave di lettura per tutto l’intervento è la qualità, dal punto di vista urbano e sociale, grazie alla rigenerazione di parte dell’edificio storico Lingotto, e dal punto di vista dell’interazione tra le persone e lo spazio".

Food court

Durante il prossimo anno la ristrutturazione interesserà anche la Galleria e soprattutto la food court che verrà completata con spostamento delle attività ristorative in prossimità del cinema e valorizzazione dell'ingresso Nord come accesso principale in stretto dialogo con la nuova food court.

I nuovi brand del Padiglione V: Arcaplanet, Capello Point, Clayton, Coin (sviluppato su due piani apre con il format di home decoration Coincasa per poi inaugurare l’intero department store a primavera 2021); Conad (entro fine novembre); dm-drogerie markt; Game 7 (apre il 29/10), Harmon&Blaine, Jd Sport, Lama Optical, L’erbolario, OVS, Primadonna (apre il 25/10), Rosso Caffè. Bottega Verde, Golden Point, Juice, Swarovski (spostamento dalla Corte I) e Kisenè (spostamento dalla Corte II) completano l’attuale l’offerta del Padiglione V che da qui alla prossima primavera si arricchirà ancora di nuovi marchi.

Chiudiamo segnalando due iniziative interessanti a supporto della comunicazione: Lingotto (R)evolution, una dieci giorni di proposte enogastronomiche con quattro appuntamenti gourmet e altre novità per accogliere l’apertura del Padiglione V e il nuovo Centro Commerciale Lingotto.

Stimolante anche Lingotto Vive & Rivive. Quand’era una fabbrica, una mostra -a cura del Dad Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino, e di Ismel Istituto per la memoria e la cultura del lavoro dell'impresa e dei diritti sociali) che riscopre le memorie della Fiat.