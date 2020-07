È il nuovo concorso a premi "La Fontana dei Desideri": estrazione finale entro il 31 luglio. Per partecipare basta acquistare nei negozi della galleria o all’ipermercato del centro commerciale

Promozione quanto mai attuale quella proposta dal centro commerciale Romaest in un momento nel quale pagare bollette e mutui (per non parlare degli affitti) diventa difficile per migliaia di cittadini. Per partecipare al nuovo concorso a premi La Fontana dei Desideri (dal 10 al 26 luglio 2020), con estrazione finale prevista entro il 31 luglio, basta acquistare nei negozi della galleria o all’ipermercato. I clienti del centro commerciale possono aderire al concorso presentando, alle aree allestite in galleria, uno o più scontrini (cumulabili) del valore minimo di 20 euro, emessi dal 10 al 26 luglio, ricevendo codici gioco e monetine.

Le fasce di gioco sono le seguenti: da 20 a 60 euro il cliente riceve 1 monetina con una possibilità di gioco; da 60.01 a 100 euro riceve 2 monetine con due possibilità di gioco, mentre con una cifra superiore a 100 euro il cliente avrà 3 monetine con tre possibilità di gioco. Prima di partecipare bisogna scegliere per quale desiderio giocare (premi ad estrazione finale): voucher di 4.000 euro per mutuo casa e 1.500 euro per bollette di acqua, luce, gas e telefono. Oltre ai due premi ad estrazione finale, in palio anche 1.000 vincite immediate (instant win) che consistono in carte regalo (gift card) Romaest dal valore di 10 , 20 e 50 euro.

Partecipando al concorso i concorrenti potranno contribuire, con ogni monetina di gioco lanciata nella Fontana dei Desideri, ad accrescere l’importo che il centro commerciale Romaest donerà attraverso materiali didattici, a un istituto scolastico (materna, elementari e medie), legato al territorio del VI Municipio.

Il concorso prevede, inoltre, una competizione a scopo benefico/sociale (social contest). Il cliente lanciando la propria monetina nella grande fontana allestita, potrà scattare un selfie; dopo l’accesso al sito dedicato fontanadeidesideri.it e caricata la foto sul profilo pubblico Instagram riportando l’hashtag #romaestfontanadeidesideri, potrà vincere una maxi carta regalo (gift card) Romaest del valore di 500 euro.

"Il concorso La Fontana dei Desideri farà vincere fantastici premi ai nostri clienti, dando anche la possibilità di alleggerire le rate di mutuo o le bollette -commenta Emanuela Facciolini, direttrice di Romaest-. Mai come ora infatti c’è bisogno di fare squadra per andare oltre questo difficile periodo post pandemia. Bisogna guardare con ottimismo il futuro e, mai come ora, il centro commerciale Romaest vuole e dev'essere un punto di incontro dove poter far shopping in tutta sicurezza (grazie alle direttive anti Covid-19 che abbiamo da subito adottato) e passare in tutta tranquillità il proprio tempo libero in un ambiente piacevole ma soprattutto protetto. Anche l’allestimento e la dinamica del concorso si svolgeranno nel pieno rispetto delle regole di sicurezza".