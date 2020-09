Centro Medico Santagostino apre all’Esselunga di Vigevano

E' la quarta apertura realizzata dalla struttura sanitaria all'interno di un supermercato. L'offerta vanta prestazioni mediche a costi competitivi

Apre il 15 settembre, all’interno dell’Esselunga di Vigevano (via Santa Maria, viale Commercio, 51), un nuovo poliambulatorio del Centro Medico Santagostino. Si tratta della quarta struttura realizzata all’interno degli spazi Esselunga, dopo Rho, Monza e Nembro: "Abbiamo capito che i clienti Esselunga trovano molto comodo occuparsi della propria salute, quando fanno la spesa - commenta Luca Foresti, amministratore delegato del Santagostino -. Abbiamo inoltre dimostrato, con il successo di quei poliambulatori, che supermercati e centri commerciali possono anche essere luoghi in cui avvicinare le persone al mondo della cura e della prevenzione. Dopo mesi di forzato blocco a causa del lockdown, è fondamentale tornare a occuparsi della propria salute".

Il centro medico vigentino ospiterà visite specialistiche a costi accessibili. Da fine settembre sarà inoltre possibile accedere a tutti i principali vaccini, a prelievi e esami di laboratorio a prezzi concorrenziali rispetto al ticket.

Come per tutto il resto della rete di strutture del Santagostino, anche questo nuovo poliambulatorio si qualifica per l'attenzione all'innovazione tecnologica, sviluppata nell'ottica di semplificare la vita ai medici e al personale e di consentire ai pazienti di fare tutto il percorso di salute senza fare file. In particolare, per favorire l'accesso alle strutture in massima sicurezza (soprattutto in questi mesi di "convivenza" con il virus), sono state adottate una serie di misure che permettono al paziente di non perdere tempo in attese. Si tratta di servizi quali: la prenotazione online, l’accettazione con il codice fast check in, il pagamento automatico con carta di credito.