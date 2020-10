Centro Medico Santagostino si rafforza a Milano e provincia

L'azienda ha aperto a stretto giro due nuove cliniche, la prima nell'hinterland e la seconda nella zona centrale del capoluogo lombardo

Continua lo sviluppo sul territorio di Centro Medico Santagostino, consolidando la propria presenza nell'area milanese. La società ha aperto infatti due nuovi poliambulatori rispettivamente il 24 settembre a Cernusco sul Naviglio (Mi) ed il 15 ottobre a Milano centro (via Manara 15, di fianco a Palazzo di Giustizia). Sale così a 25 il numero complessivo di sedi dell'azienda sanitaria privata.

Entrambe le nuove strutture, come tutto il resto del nerwork, propongono la già collaudata formula Santagostino che si focalizza su: una sanità territoriale a costi contenuti, liste di attesa brevi, ambianti curati e gradevoli, servizi tech per facilitare l’esperienza del paziente (dalla prenotazione online al pagamento con carta di credito automatico, al fast check in).

La società, negli ultimi mesi, ha ripreso ad investire con decisione nell'espansione del proprio network, sia in Lombardia, dove si trova la maggior parte dei poliambulatori della società, sia in nuove aree, a partire dal Lazio.

Lo sviluppo della rete di Santagostino è supportato dalla holding Società e Salute Spa. La holding è tra le 400 aziende con più espansione economica in Italia nel triennio 2016-2019, come certificato dalla classifica stilata dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza. Santagostino si colloca al 105° posto del ranking, con una crescita media annua del 34,2%. Se si prende in considerazione la categoria "Farmaceutica & Salute", Santagostino si piazza invece in settima posizione.