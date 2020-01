Cerealitalia acquisisce in toto Dolci Preziosi

Preziosi Food conclude l'operazione di vendita consolidando il proprio percorso di risanamento del debito con un accordo di riscadenziamento con le banche

Dopo una gestione avviata nel gennaio 2019, a dodici mesi di distanza si perfeziona l'acquisizione di Dolci Preziosi da parte di Cerealitalia, che rileva in toto il ramo d'azienda da Preziosi Food. Quest'ultima società, controllata nella quota di maggioranza da Hat e Vertis, consolida con l'operazione il suo percorso di risanamento finanziario e si focalizza con forza sul mercato degli snack salati. Continuerà soprattutto nella produzione di patatine con sorpresa, valorizzate da una serie di marchi in licenza. Vanta un giro d'affari vicino ai 60 mln €. La cessione è stata accompagnata da un'accordo con sei banche per riscadenziare il debito finanziario.

Dolci Preziosi si prepara alla Pasqua 2020 che vedrà ruotare il business a partire da marzo attorno al nuovo prodotto di punta, l'uovo plastic-free, avvolto in una pellicola plastic-free in Pla (materiale biodegradabile di derivazione vegetale) e protetto da una scatola in cartone, con una sorpresa in cartoncino. In questa prima edizione il prodotto sarà commercializzato a brand Tartalove, in un licensing a sostegno di Legambiente.

Il marchio Dolci Preziosi è principalmente rivolto ai bambini e propone uova di Pasqua con i personaggi più amati dai più piccoli, come L.O.L. e Gormiti. “Questo progetto Tartalove -afferma Aldo Tollemeto, direttore commerciale e marketing di Cerealitalia- nasce dal desiderio di abbracciare un pubblico più ampio, che includa gli adulti sensibili alle tematiche ambientali che abbiano il piacere di poter condividere l’esperienza di gioco con i propri figli. Abbiamo scelto, infatti, di inserire all’interno dell’uovo delle tartarughe origami 3D in cartotecnica da costruire, per rendere l’esperienza ‘Dolci Preziosi’ un momento di condivisione e di apprendimento”.

Oltre all’uovo “TartaLove-Plastic Free”, quest’anno Dolci Preziosi lancia la gamma di uova di cioccolato al latte “Baby Shark” (in tre formati: 40 g, 150 g e 280 g) dedicate all’omonima canzone, la “Baby Shark Dance”, molto popolare tra i bambini e non solo (il video ufficiale è tra i 10 più visti di sempre sul canale Youtube, con oltre quattro miliardi di visualizzazioni). La campagna pasquale di quest’anno prevede anche le seguenti licenze: L.O.L., Gormiti, Tartarughe Ninja, Poopsie, LaSabri, Miracle Tunes, Ducati e Lamborghini.