Cerealitalia, Dolci Preziosi lancia l’uovo “Plastic Free”

Il progetto intercetta i target attenti alla sostenibilità ambientale e promuove la conservazione della tartaruga Caretta Caretta

È previsto per marzo l’arrivo a scaffale del primo uovo plastic-free di Dolci Preziosi (marchio di Cerealitalia) a sostegno della campagna “TartaLove” di Legambiente. L’uovo di cioccolato fondente UTZ (da cacao sostenibile), da 320 g, è avvolto in una pellicola plastic-free in Pla (materiale biodegradabile di derivazione vegetale) e protetto da una scatola in cartone, con una sorpresa in cartoncino.

La campagna TartaLove di Legambiente intende proteggere la conservazione della tartaruga marina Caretta Caretta, a rischio estinzione, tra le altre cause, anche per la presenza della plastica nei mari, che può essere ingerita dagli animali e causarne la morte. “Il progetto -spiega Aldo Tollemeto, direttore commerciale e marketing di Cerealitalia- nasce da una comunione di intenti con Legambiente: pensando all’impatto ambientale delle plastiche, è stato immediato il collegamento con l’ambiente marino e con l’emergenza rilevata in merito alla tartaruga Caretta Caretta e la conseguente idea di un uovo completamente senza plastica”.

Il consumatore che acquista l’uovo plastic free di Dolci Preziosi contribuisce all’adozione simbolica di una tartaruga: Legambiente utilizzerà i fondi ricevuti in attività dedicate alla conservazione della specie (sostegno alle spese vive dei centri di recupero, acquisto di medicine, interventi veterinari, attività di monitoraggio dei nidi…).

Le uova “TartaLove” e la collaborazione con Legambiente saranno supportate da operazioni di marketing e comunicazione cross-canale, per intercettare sia il trade che i consumatori finali. Ampio spazio verrà riservato alle piattaforme digital.

Apertura al target “green”

Il marchio Dolci Preziosi è principalmente rivolto ai bambini e propone uova di Pasqua con i personaggi più amati dai più piccoli, come L.O.L. e Gormiti. “Questo progetto -prosegue Tollemeto- nasce dal desiderio di abbracciare un pubblico più ampio, che includa gli adulti sensibili alle tematiche ambientali che abbiano il piacere di poter condividere l’esperienza di gioco con i propri figli. Abbiamo scelto, infatti, di inserire all’interno dell’uovo delle tartarughe origami 3D in cartotecnica da costruire, per rendere l’esperienza ‘Dolci Preziosi’ un momento di condivisione e di apprendimento”.

Pasqua 2020, tra Baby Shark e altre licenze

Oltre all’uovo “TartaLove-Plastic Free”, quest’anno Dolci Preziosi lancia la gamma di uova di cioccolato al latte “Baby Shark” (in tre formati: 40 g, 150 g e 280 g) dedicate all’omonima canzone, la “Baby Shark Dance”, molto popolare tra i bambini e non solo (il video ufficiale è tra i 10 più visti di sempre sul canale Youtube, con oltre quattro miliardi di visualizzazioni).

La campagna pasquale di quest’anno prevede anche le seguenti licenze: L.O.L., Gormiti, Tartarughe Ninja, Poopsie, LaSabri, Miracle Tunes, Ducati e Lamborghini.