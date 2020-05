Cerreto porta a scaffale i piatti pronti biologici da preparare in cinque minuti

Solo 370 kcal, zero grassi saturi e materie prime di qualità, sono gli ultimi nati firmati da Cerreto - Amanti del Biologico; pasti comodi e veloci da portare sempre con sé

Il dipartimento di Ricerca e Sviluppo di Cerreto - Amanti del Biologico, l'azienda nata nel 1976 in Emilia Romagna, nel cuore della Food Valley, ha pensato alle esigenze moderne, creando un prodotto di qualità e biologico con una lunga shelf life che potesse trasformarsi comodamente in un pasto leggero, ma saziante, ideale per chi lavora in ufficio o torna tardi la sera a casa e ha poco tempo da dedicare alla cucina. Si chiama Bontà in 5 minuti.

Servono solo cinque minuti, infatti, per preparare un piatto unico, saporito e bilanciato; chi lo desidera può aggiungere un filo d’olio extravergine a crudo e il pranzo o la cena sono pronti. Basta miscelare il contenuto della busta monoporzione, 100 grammi di secco, in un bicchiere d’acqua e metterlo in microonde o in pentola, e la Bontà in 5 minuti è pronta.

La linea comprende sette ricette, tutte 100% vegetali e con radici nella tradizione italiana, contenenti una selezione di cereali (dal grano al farro), di legumi (i fagioli di diverse varietà), di ortaggi (non solo cipolla, sedano e carota, ma anche carciofi), di frutta secca (i pregiati pinoli, ad esempio), di aromatiche (e il prezzemolo non poteva mancare) e anche alcuni superfood (come la curcuma).

A rendere la preparazione ancora più comoda, un contenitore adatto al microonde, progettato con l’apposito sfiato e facilmente lavabile.

Sette, attualmente, le ricette tra cui scegliere: bulgur ai carciofi, bulgur alla curcuma, bulgur al pesto rosso, bulgur piccante, farro alla boscaiola, farro alla toscana e farro alla zucca, adatti anche per chi ha scelto uno stile di vita vegan. E presto saranno disponibili nuove combinazioni.