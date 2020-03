Cibus 2020 rimandato (probabilmente) a settembre

Da Fiere di Parma SpA fanno sapere che la nuova data del Salone potrebbe essere 1-4 settembre, ma si attende il vaglio delle istituzioni

Anche per Cibus 2020, come per Vinitaly e molti altri eventi, arriva un probabile slittamento a causa dell'emergenza coronavirus. Come fanno sapere a Mark Up da Fiere di Parma Spa, a conseguenza delle restrizioni sugli spostamenti aerei dovuti al Covid-19, si sta valutando di spostare il Salone internazionale dell'agroalimentare, previsto a maggio (11-14) alle date 1-4 settembre 2020.

Una scelta che deve tuttavia passare ancora il vaglio delle istituzioni, con la Ministra Bellanova che ha rimandato la decisione a lunedì 9 marzo. Presto ulteriori aggiornamenti.