Cibus e Linkontro Nielsen rinviati a maggio 2021

Una notizia già nell'aria e di cui ora arriva conferma ufficiale durante odierna conferenza stampa: Cibus Parma, dopo un primo spostamento a settembre 2020, slitta ufficialmente dal 4 al 7 maggio 2021. Stessa sorte per Linkontro Nielsen, che dopo un primo posticipo a ottobre di quest'anno annuncia sul proprio sito il passaggio diretto alla nuova edizione 2021, sempre a maggio per "un nuovo Rinascimento".

Due decisioni sofferte, ma prevedibili e logiche, in linea con il protrarsi della situazione Covid sullo scenario internazionale. "Cibus è inevitabilmente annuale e non mi preoccuperei della prossimità con altre manifestazioni, perché ha caratteristiche uniche", sottolinea l'Ad di Fiere di Parma Antonio Cellie.

Ivano Vacondio, @FedAlimentare “il mondo è cambiato. L’export alimentare era in vantaggio fino al Covid ma oggi inizierà a patire il blocco del mondo #horeca. Abbiamo avuto tagli nell’export tagli dal 30 al 50%”. pic.twitter.com/IFnqDb0o9o — Cristina Lazzati (@Clazzati) May 11, 2020

A settembre 2020 ci sarà però il forum internazionale “Cibus Forum - Food & Beverage e Covid: dalla transizione alla trasformazione”. Un evento per fare il punto della situazione e guardare al futuro.

Nel corso della conferenza Ivano Vacondio, presidente di Federalimentare, sottolinea: "Sto assistendo al fenomeno di uno scarico di responsabilità in cui si decide di non pagare i fornitori. I soldi ci sono ... in banca", e ancora, "quella di oggi è una situazione mai vista, che rende difficile prendere decisioni politiche. Ci vuole coraggio, la direzione migliore secondo me è la riduzione fiscale".