Cibus Forum 2020: le sfide per le imprese alimentari nella nuova normalità

Da un'analisi di Porsche Consulting in occasione di Cibus, emergono quattro traiettorie utili alle imprese per definire i nuovi business model

Con l'appuntamento, al via oggi, Cibus Forum – Food & Beverage e Covid: dalla transizione alla trasformazione, il salone internazionale del cibo che è anche evento clou del settore agroalimentare, intende fare il punto sulle strategie post Covid-19.

Fra i temi (molti) al centro della discussione, le nuove abitudini di acquisto, la domanda di prodotti sostenibili e le nuove tendenze nei canali di vendita. Secondo Porsche Consulting, intervenuta a margine del Forum, "vincerà chi saprà mettere in discussione il business model continuando ad esplorare nuovi modi per servire il cliente".

La crisi sanitaria ha accelerato i processi di trasformazione, portando rapidamente i piani strategici in esecuzione. Alcuni trend del settore che hanno dominato la fase pre-Covid19, come la sostenibilità in senso lato (sia lato produttivo che di consumo) si sono rafforzati; altri come l’individualismo, che aveva portato all’estrema personalizzazione dei prodotti, sono notevolmente rallentati. Numerose le nuove tendenze nate o cresciute in questo periodo: la riduzione generale della spesa, soprattutto negli acquisti di impulso; l’avanzata delle marche del distributore, il boom degli acquisti online e nei formati di vicinato, e infine la crescita delle consegne (delivery) dirette ai consumatori.

"In questa nuova dinamica competitiva vince chi sviluppa una solida strategia omnicanale scalando modelli di go-to-market innovativi che si aggiungono e sostengono l’evoluzione dei canali tradizionali" aggiunge Giulio Busoni, partner Porsche Consulting responsabile Consumer Goods in Italia.

Per rispondere con efficacia a questo contesto le aziende italiane dell’alimentare e delle bevande hanno dovuto implementare diverse misure: piani di efficienza per mantenere la profittabilità, revisione e semplificazione della propria strategia di portafoglio, miglioramento dell’approvvigionamento locale delle materie prime per mettere in sicurezza le catene del rifornimento (supply chain) e ripensare organizzazione e competenze per dare centralità ai canali digitali. "Avrà successo -prosegue Busoni- chi sarà in grado di mettere in discussione il proprio business model e le relazioni di equilibrio lungo la catena del valore. La dinamica fra B2B e B2C, i rapporti fra produttori e distributori, la convivenza di canali digitali con la distribuzione tradizionale subiranno un profondo cambiamento".

Le 4 traiettorie secondo Porsche

Sono 4 le traiettorie da tenere in considerazione secondo Porsche Consulting per delineare i business model del futuro.

La predominanza delle tecnologie permeerà sempre di più la catena del valore, dalle vertical farm, alle confezioni smart che metteranno in diretta comunicazione il produttore con il consumatore, sino a sistemi di assistenza allo shopping basati sull’intelligenza artificiale.

Il concetto di restituzione ambientale ridà all’ambiente più di ciò che si è preso, lavorando sulle emissioni di anidride carbonica lungo tutta la catena del valore; e sull’approvvigionamento locale, su packaging ridotti al minimo, fino alla sostituzione di interi alimenti come le proteine animali.

Il benessere dell’individuo sarà sempre più un fattore di spinta dei consumi nel e del futuro: pensiamo, ad esempio, a tappi intelligenti (smart) delle bottiglie in grado di cadenzare e suggerire momenti di idratazione giornaliera, a sistemi visivi in grado di dare informazioni in tempo reale sul contenuto nutrizionale degli alimenti o a piccoli sensori da inghiottire in grado di controllare dall’interno del nostro corpo i principali indicatori di salute.

I consumatori saranno, infine, sempre più connessi, interagendo direttamente nella creazione, nella produzione e nella distribuzione del prodotto, come parte attiva di un ecosistema esperienziale che si estenderà dal prodotto ai servizi per coprire in senso più esteso i bisogni del cliente.

"Pensare per ecosistemi esperienziali significa rivoluzionare il proprio modello di business rompendo i confini settoriali e creando un’interazione con i clienti più estesa e duratura -conclude Busoni-. Come nell’automotive, dove si sta passando dal vendere auto ad essere provider di servizi di mobilità, così nell’alimentare il produttore, oltre a vendere i prodotti tradizionali, estende l’esperienza, integrando, per esempio, beni durevoli che permettono la trasformazione del cibo oppure creando un’interazione diretta per suggerire uno stile di vita legato al set valoriale del brand".