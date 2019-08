CirFood fornirà i servizi di ristorazione di The Pecchi be a workplace, spazio polifunzionale recentemente rinnovato a Cassina De’ Pecchi, vicino Milano

CirFood è partner per la ristorazione di The Pecchi be© a workplace, spazio polifunzionale recentemente rinnovato a Cassina De’ Pecchi, vicino Milano. Il gruppo di Reggio Emilia uno dei più importanti nella ristorazione pluricanale (scolastica, sociosanitaria, aziendale e commerciale) collettiva, sarà responsabile del servizio di ristorazione dell’intera struttura.

Il nuovo centro direzionale be© è il risultato di un progetto, promosso da InvestiRE Sgr, di riqualificazione del centro direzionale di Cassina de’ Pecchi, alle porte di Milano, sede di aziende di rilevanza nazionale e internazionale. È una sorta di BD con 40.000 mq di uffici e servizi, e spazi per la socializzazione come aree verdi, e spazi comuni per il lavoro e il benessere. Il progetto dell’edificio dei servizi e delle aree verdi è di Park Associati e costituisce il valore aggiunto della già competitiva proposta commerciale per i be users. L’agente esclusivo è Cbre.

Il primo spazio inaugurato è il be© cafè and lounge, una food court con cinque angoli tematici, e offerta alimentare che comprende grill, pizzeria, sapori mediterranei, salutistico, oltre a un servizio bar aperto tutto il giorno dalle 8 alle 17 e aree di lavoro informali, per relax, incontri, riunioni o meeting.

Nel menù anche piatti speciali per venire incontro all'esigenza, sentita da o imposta a molti lavoratori italiani di trovare in pausa pranzo proposte leggere. Disponibile una app con menù chiaro per visualizzare i piatti del giorno e le relative caratteristiche nutrizionali. Per una maggiore sostenibilità, borse speciali permettono di portare a casa il cibo non consumato. I materiali sono biodegradabili, riciclabili ed ecocompatibili per il servizio take away.

"CirFood promuove una cultura del cibo buono, accessibile e sostenibile in ogni occasione di consumo -commenta Stefano Scheriani, national key account ristorazione aziendale di CirFood-. Per questo puntiamo sull’uso di materie prime di qualità, una filiera controllata e sostenibile, e progettazione di menù equilibrati per diverse tipologie di utenti, in linea con i nostri valori aziendali. Nel progetto sviluppato per i be© users abbiamo trasferito questi valori nella nostra offerta, mettendo a disposizione una food court che garantisce varietà e creando uno spazio in grado di creare opportunità di condivisione e confronto".