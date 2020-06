Cncc, anche i centri commerciali agli Stati Generali

Il Presidente del Consiglio nazionale dei centri commerciali (Cncc), Massimo Moretti, ha partecipato oggi alla terza giornata degli Stati Generali, un’occasione per confrontarsi con il Governo sulle proposte che da mesi l’Associazione è impegnata a sostenere per il rilancio del commercio e dell’immobiliare sottostante.

Pur apprezzando gli sforzi in una fase così confusa e drammatica, pur riconoscendo la disponibilità delle istituzioni al dialogo, Cncc rileva un'attenzione "non sufficiente" verso il mondo del commercio nelle iniziative prese in questi mesi, in particolare rispetto ad altri settori.

Tema affitti

Uno dei temi su cui l’Associazione si è da subito attivata è quello degli affitti e il confronto di oggi è servito a ribadire la necessità di applicare a tutti gli esercizi commerciali il credito d’imposta al 60% ed eliminare il tetto dei 5 milioni di euro di ricavi, al fine di evitare penalizzazioni che comportino anche un preoccupante impatto occupazionale.

Un intervento egualitario e condiviso tra le parti sul tema affitti, è infatti essenziale sia per i tenant sia per i retailer per favorire la ricerca delle migliori soluzioni e una solida ripresa, oltre che per continuare a rendere il Paese attrattivo per gli investitori sia domestici che internazionali interessati all’immobiliare commerciale.

Riduzione dell'Iva

Oggi è stata anche ribadito l’importanza di introdurre una temporanea misura di riduzione dell’Iva finalizzata al rilancio dei consumi, in particolare per incentivare la vendita di prodotti fisici nei negozi (ad esclusione dell’alimentare) e i servizi con somministrazione. Il periodo proposto per questa iniziativa è il prossimo autunno per la durata di un mese: oltre ai consumatori e ai retailer, ne beneficerebbe l’intera filiera, produzione inclusa, e con un atteso aumento delle vendite si andrebbe così a compensare un potenziale minor gettito fiscale.