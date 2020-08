Il Consiglio nazionale dei centri commerciali (Cncc), nell’ambito delle nuove disposizioni previste dal DL Semplificazioni e in vista dell’approvazione del DL Agosto, auspica che il Governo possa accogliere le proposte del settore in merito alla disciplina dei saldi e alle vendite promozionali, a sostegno dei commercianti e dei consumatori, andando in continuità con l’annunciato Bonus Consumi, "misura lodevole che l’Associazione supporta a pieno titolo".

Nell’attuale contesto grave crisi economica in cui si trova il settore del commercio, caratterizzata da un pesante crollo dei consumi e dei fatturati, l’Associazione chiede interventi puntuali volti a sostenere l’intera filiera, con l’obiettivo di sfruttare al meglio l’attuale periodo di saldi e accompagnare il comparto verso la ripresa. Le richieste mirano a semplificare la disciplina delle vendite straordinarie e delle promozioni, garantendo l’uniformità di trattamento tra commercio fisico ed elettronico.

Nello specifico, le proposte di Cncc puntano a consentire le vendite di liquidazione, anche in contesti straordinari come quello generato dal Covid19, e ad eliminare i vincoli temporali per le vendite di fine stagione, che ad oggi sono lasciati alla potestà regionale.

Le richieste avanzate dall’Associazione prevedono inoltre la conferma della libertà di svolgimento delle vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno senza alcuna limitazione temporale, nonché l’introduzione di formalità più leggere e adeguate ai tempi per lo svolgimento delle vendite sottocosto.

Alla luce delle difficoltà che molti operatori dei vari territori del Paese stanno vivendo, Cncc auspica che il Governo avvii una profonda riflessione sulla necessità immediata di rivedere il sistema (ritenuto ormai obsoleto) delle promozioni e dei saldi, a partire dalle proposte sul tema elaborate dall’Associazione, che porterebbero numerosi benefici in termini di tutela dei consumatori e garantirebbero una libera concorrenza tra singoli retailer, lasciando alle singole Regioni il diritto di disciplinare in materia di scontistiche e durata di saldi.