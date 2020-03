Cncc conferma supporto alle iniziative del Governo

In attesa che si chiarisca meglio la sfera di applicabilità delle agevolazioni previste dal decreto Cura Italia in relazione al commercio al dettaglio, Cncc (Consiglio nazionale dei centri commerciali) ribadisce l’impegno di tutti gli associati a supporto delle iniziative del Governo per contrastare la diffusione del Covid-19 e auspica che, a garanzia di una totale parità di trattamento di tutti i commercianti, quanto incluso nel testo in circolazione del Decreto Cura Italia, con riferimento al credito d’imposta, sia valido e applicabile a tutti i negozi presenti nei centri commerciali.

Gli associati di Cncc continuano a compiere tutti i sacrifici necessari ad adempiere alle richieste delle istituzioni, che includono la chiusura totale dei centri commerciali, pur garantendo il servizio pubblico dato dalla fruizione degli esercizi alimentari e di prima necessità, nonostante ciò stia provocando inevitabilmente perdite consistenti per il settore, che rappresenta il 4% del Pil italiano, e per la sua forza lavoro composta da circa 587.000 occupati.

La proposta di Cncc, una volta superata l’emergenza sanitaria, relativa al dimezzamento dell’IVA per un mese sui beni non alimentari venduti su rete fisica (tutti gli esercenti, ovunque presenti, escluse le vendite online), mira a sostenere le tipologie di prodotti maggiormente colpite dalla crisi e può rappresentare un reale contributo per accelerare il ritorno alla normalità e la ripresa economica.