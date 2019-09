Co-working nei centri commerciali, Ceetrus apre il primo spazio in Italia

Nel centro commerciale Belpo a San Rocco al Porto è prevista l'apertura di una spazio di 600 mq riservato al co-working

È all'interno del centro commerciale Belpò a San Rocco al Porto (Lo) che Ceetrus Italy, in collaborazione con Catalitic, apre il nuovo spazio condiviso per il lavoro (coworking), il primo in Italia all’interno di una galleria. L'obiettivo è offrire una sede di lavoro fruibile, con convenienza e flessibilità, da professionisti, freelance, agenti, Pmi, e startup, e dalle aziende che praticano lo smart working e sono alla ricerca di spazi moderni, funzionali e più facilmente raggiungibili dai dipendenti. Il target include anche le associazioni del territorio e i soggetti interessati a fruire di spazi per riunioni, eventi e corsi di formazione.

Convenzioni e tariffe dedicate

Lo spazio, 600 mq, disporrà di connessioni di rete ad alta velocità, ampia sala riunioni dotata di tutte le attrezzature, prenotabile per un’ora o per un giorno, aree di lavoro sia open space sia uffici chiusi. Saranno disponibili spazi funzionali comuni (link zone), servizi di segreteria, spazio per la lettura e zona relax.

I coworker potranno usufruire di speciali convenzioni con i negozi del centro commerciale. E questi ultimi potranno accedere a tariffe speciali per l’utilizzo di uffici giornalieri o della sala riunioni per eventi di formazione del personale.

Un polo di servizio

"Per la prima volta in Italia nasce uno spazio di coworking per aziende, associazioni e cittadini all’interno di un centro commerciale –commenta Raffaella Colacicco, Head of Property Ceetrus Italy –. Un’iniziativa innovativa con l’obiettivo di offrire progetti e spazi di vita smart e sostenibili per i cittadini. Il centro commerciale Belpò rafforza così il suo ruolo di luogo innovativo, punto di riferimento per il territorio: uno spazio di condivisione e socialità, che offre un’ampia scelta di servizi per grandi e piccoli, oltre alle attività commerciali".

"Il coworking, è un fenomeno in costante espansione ed evoluzione –aggiunge Pietro Cotrupi, presidente di Catalitic e fondatore dei centri inCowork–. Si afferma laddove alla condivisione di spazi e di attrezzature si somma la capacità di realizzare un ambiente dove la condivisione non è un ostacolo, ma una ricchezza che aiuta ad avere più servizi a costi accessibili, pensare, progettare, operare, sviluppare relazioni e collaborazioni".

Dal 20 luglio 2019 il centro commerciale Belpò è completamente rinnovato, con raddoppio della superficie e nuovo look ispirato alle caratteristiche cascine della campagna lombarda. L'offerta prevede 60 negozi in galleria che si aggiungono al nuovo parco esterno composto da tre nuove medie superfici già attive e da un quarto store che aprirà entro fine anno. Tutta rinnovata anche la food court che resta aperta in orario serale per ospitare animazioni ed eventi di intrattenimento.

