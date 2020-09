La partnership tra Compagnia dei Caraibi e Coca-Cola HBC Italia prevede la distribuzione sul mercato italiano di Tequila Corralejo, distillato 100% agave Super Premium, prodotto in Messico

Coca-Cola HBC Italia, principale produttore e imbottigliatore di bevande a marchio Coca-Cola in Italia, ha siglato una partnership con Compagnia dei Caraibi per la distribuzione sul mercato italiano di Tequila Corralejo. Il distillato 100% agave Super Premium, prodotto in Messico nel Guanajuato, verrà distribuito sul mercato nazionale nelle tre diverse referenze: Corralejo Blanco, Corralejo Reposado e Corralejo Añejo.

"Siamo molto soddisfatti di entrare nella categoria della tequila con un marchio di grande qualità come Corralejo, e della collaborazione avviata con Compagnia dei Caraibi -commenta Maria Antonella Desiderio, premium horeca & spirits business unit director di Coca-Cola HBC Italia-. L’ingresso di questo prodotto super premium nel portafoglio spirits di Coca-Cola HBC Italia segna un altro passo avanti nel percorso iniziato nel primo trimestre 2018 che ci vede protagonisti nella distribuzione nel mondo dei superalcolici, e testimonia l’impegno dell’azienda nell’essere sempre più un 24/7 Total Beverage Partner, capace di offrire il prodotto giusto ai nostri clienti per ogni momento della giornata".

"Tequila Corralejo è un'agave dalle caratteristiche uniche, che abbina un'altissima qualità a una storia di oltre due secoli -aggiunge Fabio Torretta, direttore generale di Compagnia dei Caraibi-. La collaborazione con Coca-Cola HBC Italia rappresenta un'importante opportunità di crescita per questo brand in Italia. Per Compagnia dei Caraibi la partnership conferma il percorso intrapreso dall'azienda negli ultimi anni per individuare i migliori prodotti premium da tutto il mondo e ricercare interlocutori di assoluta eccellenza, come Coca-Cola HBC Italia, che possano portare risultati significativi e valore al nostro lavoro, oltre ad aprire nuove opportunità in questo mercato".