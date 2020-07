Coca-Cola supporta la ripartenza del mondo horeca

La campagna #ComeMaiPrima invita ad apprezzare il settore, mentre l'azienda mette a disposizione dei ristoratori strumenti digitali di comunicazione

Coca-Cola lancia la campagna di comunicazione “ComeMaiPrima” per sostenere la fase di ripresa del mondo horeca. In particolare, l’attenzione specifica è alla ristorazione e ai bar, con invito ad apprezzarli appunto "come mai prima" in questa nuova normalità.

In aggiunta alla campagna, in Abruzzo, Campania, Veneto e Lombardia, regioni dove Coca-Cola è presente con i siti produttivi di Oricola (Aq), Marcianise (Ce) e Nogara (Vr) e della sede centrale di Sesto San Giovanni (Mi), saranno messi a disposizione diversi strumenti per avere maggiore visibilità e ottenere più traffico nei punti di vendita.

Grazie alla piattaforma “ADCreator” sarà infatti possibile creare facilmente una comunicazione pubblicitaria a cui Coca-Cola darà visibilità digital a livello geolocalizzato, ovvero nelle vicinanze del negozio. Inoltre, saranno forniti materiali per agevolare il rispetto delle normative in merito al distanziamento sociale.

La campagna #ComaMaiPrima rappresenta solo l’ultima delle iniziative messe in campo da Coca-Cola per il settore dell’horeca durante l’emergenza Covid-19.

Nei mesi di chiusura forzata, infatti, l’azienda ha reinvestito più di 1,3 milioni di euro in tutta Italia per supportare il settore attraverso politiche commerciali, fiscali e di comunicazione dedicate.