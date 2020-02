Come comunicare e fidelizzare nel 2020?

Fidelizza, premia e comunica diversamente con i tuoi clienti e prospect. Questi sono i suggerimenti che Splio vuole offrirvi questo nuovo anno poiché la neo-fidelizzazione apre innumerevoli opportunità ai marketer. Immagina di poter creare programmi fedeltà transazionali e combinarli a programmi relazionali; di poter dare un punteggio a tutte le interazioni avvenute con il brand online e offline; di poter ingaggiare i clienti direttamente dal loro mobile e ultra personalizzare le campagne marketing su tutti i canali. Grazie alla natura omnicanale dei clienti, prospect e follower ogni giorno esiste un buon motivo per interagire con loro: i brand dovrebbero sfruttare l’omnicanaltà e adottare per ogni consumatore la stessa dinamica di engagement online e offline riservata ai clienti.

Prendi ispirazione dal calendario 2020 di Splio per trasformare ogni consumatore in un cliente fedele. Combina i picchi di vendita con le attività marketing traendo spunto da queste tattiche e idee che ti permetteranno di coinvolgere i tuoi clienti e prospect per tutto l’anno. Il calendario di Splio offre una panoramica completa dei picchi stagionali per mantenere i tuoi obiettivi durante tutto il 2020 qualunque sia il settore in cui operi.