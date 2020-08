Come il digitale ha trasformato la customer journey nella rete Renault Italia #markuptech

Inizia con Elisabeth Leriche, direttrice Total Customer Experience di Renault Italia, #markuptech, un nuovo filone nei podcast di Mark Up che arricchisce il nostro Digital Manager Club. Parleremo di come il digitale e la tecnologia stiano trasformando il settore del retail.

In questo caso i tool digitali e online hanno permesso alla rete Renault Retail in Italia di proseguire nelle attività di pre e post vendita e nella gestione dell'assistenza anche durante il periodo di crisi Coronavirus. Interessante scoprire come un gruppo industriale abbia aggiornato la propria rete sul territorio italiano con molte idee e suggestioni arrivate anche dal retail tradizionale, buon ascolto.