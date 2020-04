Comieco lancia il progetto solidale “Insieme ce la faremo”

Un logo, un messaggio di incoraggiamento su ogni scatola destinata alla rete sanitaria italiana, e non solo ad essa. Un piccolo gesto di solidarietà alle categorie professionali impegnate da settimane per arginare l'emergenza sanitaria

Anche l’industria della carta è considerata attività essenziale e sta lavorando per far fronte alla continua domanda di imballaggi per settori in questo momento fondamentali, dal medico ospedaliero al farmaceutico, dall’agroalimentare a quello igienico-sanitario.

Il progetto “Insieme ce la faremo” è per tutti i settori industriali che in questo periodo sono sotto pressione e che rappresentano professionalità, dedizione, tenacia. E oggi anche speranza.

Stampare un messaggio speciale di incoraggiamento su ogni scatola destinata alla rete sanitaria italiana, e non solo ad essa. Questa è la sintesi del progetto Comieco. È un piccolo gesto, ma importante per far arrivare con ogni mezzo un messaggio positivo di vicinanza alle categorie professionali e alle attività che stanno dedicando così tanto impegno per arginare l’emergenza.

Cosi ancora una volta la scatola, con questa semplice scritta, diventa veicolo di un messaggio sociale, un mezzo dove parole e contenuto si fondono tra loro in totale armonia.

Il logo creato appositamente per l’operazione è disponibile su richiesta scrivendo a rossi@comieco.org