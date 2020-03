Conad-Auchan: chiusa l’istruttoria dell’Agcm

Da 101 sovrapposizioni a 33, grazie a nuovi criteri di valutazione delle isocrone, i punti di vendita da dismettere sono meno di dieci. Sardegna e Campania le situazioni più delicate, anche se in via di risolvimento con riduzione metrature e cessione a terzi operatori di primo piano. Intanto, Nielsen attesta leadership di quota di Conad al secondo semestre 2019

Nel Bollettino n. 10 del 9 marzo 2020 dell'Autorità Garante per la Concorrenza viene autorizzata in via definitiva l’operazione di concentrazione Conad Auchan (già oggetto di verifica da parte di Agcm), a condizione che BDC Italia S.p.A., CONAD Consorzio Nazionale Dettaglianti Soc. Coop., Pac2000A Soc. Coop., Conad Nord Ovest Soc. Coop., Commercianti Indipendenti Associati Soc. Coop., Conad Centro Nord Soc. Coop., Conad Adriatico Soc. Coop., Conad Sicilia Soc. Coop. diano piena ed effettiva esecuzione" a una serie di misure.

Parliamo di una rete che Conad ha acquisito da Auchan totale di 241 negozi tra superette, supermercati e ipermercati, cui si aggiungono 50 store in affitto a favore di terzi.

In particolare, anche grazie all'inserimento di un nuovo criterio di valutazione delle isocrone incrociate e all'esclusione di Todis come azienda riconosciuta dal consumatore come parte di Conad, i mercati con livelli di concorrenza superiori al 25% e diversion rate superiori al 20% (vale a dire con un Guppi -Gross Upward Pricing Pressure Indicator- superiore al 5%, l'indicatore che, sulla base delle stime dei diversion ratio ottenuti, misura l’incentivo dell’acquirente a incrementare i prezzi o più in generale a peggiorare la propria offerta in un dato punto vendita) sono scesi dai 101 iniziali a 33, anche grazie alle operazioni di dismissione effettuate in questi ultimi mesi che hanno coinvolto 29 negozi, ceduti a Carrefour, Esselunga e altri primari operatori specializzati nel non food.



Ad oggi le criticità riguardano soprattutto 8 punti di vendita (3 in Lazio, 2 nelle Marche, 1 in Emilia Romagna e uno in Sardegna), per le quali Conad ha tempo fino alla fine dell'anno per trovare una soluzione definitiva.

"Siamo sereni e pensiamo di riuscire a risolvere le situazioni positiva per tutto", fanno sapere da Conad che sottolinea anche come, al momento, le aree più critiche siano la Sardegna, dove le soluzioni più difficili dovrebbero essere risolte con la rimodulazione degli spazi dei punti di vendita e la cessione a terzi operatori di primo piano (prevalentemente del non food, che assorbiranno i dipendenti coinvolti), e la Campania.

Intanto secondo le ultime rilevazioni di Nielsen (GNLC secondo semestre del 2019), è il primo retailer italiano, con una quota del 13,8%, seguito da Coop al 13,0% e da Gruppo Selex con il 10,7%. Margherita Distribuzione (12 posto) detiene una quota del 2,8% in decrescita