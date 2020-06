Conad in onda si presenta come tramite della ripartenza italiana

La campagna "Ripartiamo insieme" mantiene l'usuale tone of voice dell'insegna, che punta tutto sui propri prodotti italiani a sostegno del Paese

“Ogni volta che apre un negozio Conad, riparte anche il lavoro di migliaia di produttori italiani, che sono la spina dorsale del nostro Paese”. Queste le parole d'esordio dei nuovi spot Conad, on air da domenica 21 giugno nei tagli da 30 e 15 secondi.

La più grande insegna della distribuzione in Italia si presenta nella nuova campagna "Ripartiamo Insieme" come tramite della ripresa economica del Paese grazie al suo assortimento composto al 90% di prodotti italiani. L'invito ai consumatori è dunque a scegliere l'insegna per la propria spesa, e i relativi prodotti delle aziende italiane, come "atto di responsabilità e solidarietà", il tutto con l'usuale tone of voice dell'azienda.

"La comunicazione è un elemento distintivo di Conad, che dà forza al gruppo e lo ha portato a un livello di notorietà molto alto", sottolinea il direttore customer marketing e comunicazione Conad Giuseppe Zuliani, ribadendo la centralità del ruolo della "comunità" per l'insegna.

Ripartiamo insieme è un'idea sviluppata da Wpp ed anche un key visual per "raccontare in un colpo d’occhio i tanti ingranaggi che, messi a sistema anche grazie all’impegno di Conad, possono permettere all’Italia di rimettersi in moto", spiega l'azienda. La campagna televisiva sarà amplificata con una campagna digital a supporto, materiali pop, comunicati radio e materiali ooh.