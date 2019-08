Concorso Carapelli for Art 2019, raddoppiate le candidature

La seconda edizione del concorso il concorso promosso dallo storico oleificio toscano, volge al termine con un grande successo di adesioni: oltre 1.357 candidature totali e un altissimo livello delle opere candidate

La seconda edizione di Carapelli for Art, il concorso promosso dallo storico brand toscano produttore di olio extravergine di oliva, che ha visto prendere il via lo scorso aprile, volge al termine con un grande successo di adesioni.

Nato nel 2018 per celebrare il tema della Maestria e della Tradizione in occasione del 125° anniversario di Carapelli Firenze, il progetto testimonia l’impegno dell’azienda oleria in un ampio percorso di qualità, che passa anche dalla valorizzazione dell’arte della cultura come fonte di ispirazione e crescita.

Il bando, chiuso il 15 Luglio, ha ricevuto 1.357 candidature totali, più del doppio rispetto all’edizione precedente e partecipazioni da ben 52 diversi paesi del mondo. Nello specifico, 1.185 le adesioni registrate per la categoria Open - aperta a tutti gli artisti professionisti – e 172 quelle per Accademia – rivolta agli studenti delle Accademie di Belle Arti di vari Paesi.

La grande partecipazione, testimoniata da numeri così elevati di adesioni, e l’ampissima varietà di nazionalità degli artisti che si sono messi in gioco, riflette bene il tema fondante di Carapelli for Art 2019: l’Unione. Da un lato l’ispirazione e la diversità artistica secondo tante declinazioni: dalla resa formale e concettuale al rapporto con il pubblico, fino al modo in cui l'opera viene recepita dalla società e riesce ad agire in via diretta o indiretta su di essa; dall’altro l’armonioso incontro tra persone appartenenti a luoghi, culture e usanze diverse. A detta delle prime anticipazioni dei giurati, inoltre, sarebbe elevata anche la qualità artistica e concettuale presente nei lavori candidati.

La giuria, che si occuperà di eleggere le opere vincitrici, è stata presentata nel mese di maggio 2019 ed è interamente composta da giovani nomi appartenenti alla critica internazionale.

Gli artisti vincitori, che verranno annunciati nel mese di settembre, saranno premiati nel corso di un evento interamente dedicato al progetto e le loro opere entreranno a fare parte della collezione Carapelli.

Il montepremi complessivo messo in palio dal concorso è di 12.000 euro, suddivisi tra le due categorie.