Confimprese-Finiper, accordo sulla sospensione degli affitti

Siglato il protocollo d’intesa tra Confimprese e Gruppo Finiper, che ha accolto il grido d’allarme dell’associazione - rimasto inascoltato - sulla crisi del commercio e sulla rinegoziazione dei canoni d’affitto. L’assoluta assenza di adeguate indicazioni e agevolazioni per il settore del commercio non può lasciare spazio a un’ulteriore fase di stallo e attesa, perché rischia di diventare letale per l’intero sistema. Per sostenere il commercio, che ha perso il 95% del fatturato in due mesi e che continuerà la drammatica discesa fino alla riapertura il 18 maggio nel fashion e il 1 giugno nella ristorazione, il gruppo guidato da Marco Brunelli è sceso in campo per agevolare i retailer associati a Confimprese.

Questi i punti dell’intesa:

Finiper rinuncia a due mesi di canone nel corso del 2020

Finiper si impegna ad approntare un significativo contenimento delle voci di spesa afferenti le gestioni dei centri commerciali

Confimprese e Finiper concordano che, alla ripresa delle attività, il contesto di contrazione economica risulterà particolarmente gravoso e per tale ragione si impegnano ad applicare anche ulteriori forme di sostegno economico e finanziario laddove le condizioni del mercato alla fine del secondo semestre 2020 risultassero particolarmente penalizzanti.

"L’accordo ha l’obiettivo di creare un precedente nel contesto italiano –afferma Mario Resca, presidente Confimprese– un modello di riferimento di quella partnership tra imprese capace di guidare un’inevitabile trasformazione socio-economica, non limitandosi a subirla. Tale modello, oltre a essere un esempio per altri contesti commerciali, potrà rappresentare un utile contributo alle istituzioni comunali, regionali e nazionali che hanno la responsabilità di definire regole e strumenti per gestire la fase 2 dell’emergenza Covid 19".

L’attenzione è puntata soprattutto su Il Centro di Arese per l’elevata concentrazione di punti di vendita che la base associativa nel 2018 ha eletto come miglior centro d’eccellenza dai Confimprese Awards e che e nel 2016 ha conseguito, per la prima volta in Italia, il titolo di miglior nuovo centro commerciale del mondo ai Mapic Awards.

Gruppo Finiper e Confimprese condividono la visione dei centri commerciali intesi come luoghi produttivi, di occupazione e di socialità nel contesto attuale e si impegnano ad attuare una serie di iniziative, comportamenti ed attività virtuose in termini di responsabilità e sicurezza nella gestione dell’emergenza da Covid 19.

"I retailer, gli operatori economici operanti nelle gallerie commerciali sono per noi dei partner -ricorda Francesco Ioppi, direttore immobiliare Gruppo Finiper- con cui occorre collaborare; anche in questa visione Gruppo Finiper conferma di essere differente per mille motivi come recita lo slogan pubblicitario del Gruppo".