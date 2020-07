Confimprese, il nuovo credito d’imposta è un segnale d’interesse

Confimprese apprezza Il riconoscimento del credito d'imposta sulle locazioni anche per le aziende con fatturato superiore a 5 milioni di euro

Nell'apprezzare l'estensione del bonus affitti alle aziende con fatturato sopra i 5 milioni di euro, Mario Resca, presidente di Confimprese, rimane in una posizione di scetticismo sia sull'efficacia complessiva del provvedimento sia sul funzionamento attuale della pubblica amministrazione:

"Il credito di imposta del 20% sugli affitti e del 10% sugli affitti di ramo d’azienda è un segnale di interesse verso il commercio, ma non risolve il problema del settore che continua a essere in gravissima difficoltà. Lo Stato promette soldi che non arrivano o arrivano poco e male. La pubblica amministrazione è sempre più inefficiente, il Paese non riparte, è indebitato, manca la capacità di sostenerlo con investimenti infrastrutturali e produttivi che rassicurino i detentori del debito pubblico".